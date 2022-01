Rusia necesita las garantías de seguridad para eliminar las amenazas existentes

Moscú, 27 ene (Sputnik). – Rusia necesita las garantías de seguridad para eliminar las amenazas que existen en este momento, y en caso de llegar a un acuerdo ese documento debe ser vinculante, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.



«Esas garantías de seguridad se necesitan para eliminar las amenazas evidentes que existen en este momento, por eso son garantías concretas y deben tener un carácter vinculante», dijo Medvédev en una entrevista con los principales medios rusos.



Al mismo tiempo admitió que un documento vinculante no es una garantía.



«Ni siquiera un documento vinculante constituye una garantía, hubo numerosos casos en la historia cuando los acuerdos eran rotos y, lamentablemente, comenzaban las guerras», señaló el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.



El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.



En particular, Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN, el despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.



Medvédev comentó que las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad no son duras, simplemente son concretas y claras.



«No son nada duras, simplemente son muy concretas y claras y recogen nuestras preocupaciones… Por ejemplo, si Ucrania llega a ingresar en la OTAN aparecerán una nueva base militar y armas de ataque desplegadas en la mismísima frontera con Rusia… No podemos ignorarlo y por eso reclamamos las garantías de seguridad», explicó Medvédev. (Sputnik)