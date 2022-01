Balanza comercial de México registra déficit de $11.491 millones al cierre de 2021

Ciudad de México, 27 ene (Sputnik).- La balanza comercial de México presentó un déficit de 11.491 millones de dólares al cierre del 2021, después de lograr un superávit de 34,013 millones de dólares el año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



«Para 2021, la balanza comercial presentó un déficit de 11,491 millones de dólares, el cual se compara con el superávit de 34,013 millones de dólares reportado en 2020», indica un informa del organismo estatal autónomo.



La «información oportuna» (preliminar) de comercio exterior de diciembre de 2021, con cifras originales, muestra un superávit comercial de 590 millones de dólares.



Sin embargo, ese saldo es 10 veces menor al de 6.176 millones de dólares obtenido en igual mes de 2020.



Lo anterior es resultado de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros, en los que predominan las manufacturas, que se contrajo de 47.938 millones de dólares en 2020 a 13.435 millones de dólares en 2021.



Al mismo tiempo, el comercio exterior presentó un incremento del déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 13.924 millones de dólares en 2020, a 24.926 millones de dólares el año pasado.



Las exportaciones totales a lo largo de 2021 sumaron 494.224 millones de dólares, un incremento anual de 18,5 comparado con 2020, primer año de la pandemia de covid-19 que obligó a cerrar la frontera con EEUU, principal destino de las ventas mexicanas al exterior.



En contraste, las importaciones se elevaron a 505,715 millones de dólares, que es un aumento de 32 por ciento, comparado con el año anterior, cuando solo se permitieron «actividades esenciales» en la frontera: la industria automotriz, actividades de construcción y el intercambio del sector Salud.



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES



Solo en diciembre de 2021, el valor de las exportaciones de mercancías sumaron 47.693 millones de dólares.



Esa cifra está integrada por 44.891 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.802 millones de dólares de petroleras.



En otras palabras, el 94 por ciento de la exportaciones son manufacturas y productos agroindustriales no petroleros, y la industria energética de extracción de crudo solo representa el seis por ciento del comercio exterior.



Además, el informe destaca que, al interior de las exportaciones no petroleras, «las dirigidas a EEUU crecieron a una tasa anual de 10,7 por ciento y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 2,5 por ciento».



En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un avance interanual de 10,8 por ciento, el cual fue reflejo de alzas de 9,3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 41,6 por ciento en las petroleras.



Por otra parte, el valor de las importaciones de mercancías fue de 47.102 millones de dólares en diciembre pasado, monto que implicó un ascenso interanual de 27,7 por ciento, casi el triple de las exportaciones.



El martes, el Fondo Monetario Internacional redujo su estimación de crecimiento de la economía mexicana en 2022, de un 4,0 por ciento anterior a 2,8 por ciento, entre otras razones por la reducción de la actividad económica del vecino EEUU.



Además de los ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento de la economía estadounidense, el organismo también considera menores perspectivas sobre los estímulos fiscales ofrecidos por el Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden.



Esos fondos se reflejaron en 2021 en un récord de más de 50.000 millones de dólares en remesas enviadas por mexicanos desde el país vecino. (Sputnik)