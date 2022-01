Haití enfrenta una intensa actividad sísmica

Puerto Príncipe, 27 ene (Sputnik). – Haití registró 75 terremotos de lunes a miércoles en su región sur, con origen en una falla que se «ha despertado» y aún no se encuentra mapeada, lo que hace temer un posible aumento de la actividad sísmica, informó este jueves el geólogo Eric Calais.



«Hemos notado desde el lunes por la mañana, una secuencia un tanto especial de sismos. Sabemos varias cosas. No tienen lugar sobre la Falla de Enriquillo. Es una falla secundaria que ha despertado», dijo Calais, en declaraciones recogidas por el diario Le Nouvelliste.



El lunes un terremoto de magnitud 5,3 dejó un saldo de dos fallecidos, más de 50 heridos y unas 700 casas destruidas o dañadas.



La Dirección de Protección Civil informó que 834 familias se quedaron sin hogar por el temblor.



Calais señaló que el riesgo de un movimiento telúrico de gran intensidad es bajo, inferior al 10 por ciento, aunque alentó a ser cautelosos y seguir las instrucciones de las autoridades.



El temblor del lunes puso en evidencia la falta de preparación de la población para enfrentar estos fenómenos.



La mayoría de los heridos, muchos de ellos escolares, se produjeron cuando las personas entraron en pánico y corrieron en estampida.



Decenas tuvieron que ser trasladados a los servicios de salud tras el sismo.



El director de Protección Civil, Jerry Chandler, reconoció que Haití necesita con urgencia una campaña de comunicación para educar a la población.



En esa misma región donde se originó el temblor del lunes, un terremoto de 7,2 de magnitud en agosto provocó más de 2.200 muertes, decenas de miles de heridos, y casi un millón de personas con necesidad de asistencia.



Pese a que el país se encuentra situado sobre una vasta red de fallas geológicas, y en 2010 un temblor de 7.0 dejó más de 200.000 muertes, aún sus infraestructuras y los ciudadanos no están preparadas para estos fenómenos. (Sputnik)