La Cancillería rusa afirma que la OTAN no tiene compromiso de defender a Ucrania

Moscú, 27 ene (Sputnik).- La OTAN y los miembros del bloque militar no se comprometieron a proteger a Ucrania, declaró este jueves el director adjunto del departamento de prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexéi Záitsev.



«Hasta donde tenemos noticia, la OTAN y sus Estados miembros no se comprometieron a proteger a Ucrania. Eso se subrayó reiteradamente, incluso por el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Ucrania es solo un socio del bloque, no está sujeta al artículo 5 del tratado de Washington sobre la defensa colectiva de los países de la OTAN», dijo Záitsev en una rueda de prensa.



El martes pasado el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, anunció que retiraría a sus militares de las fuerzas de la OTAN en Europa Oriental si comienza un conflicto entre Rusia y Ucrania. El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, calificó de absurda la declaración del mandatario sobre la retirada de sus militares en caso de una escalada del conflicto en Ucrania.



Días antes, a causa de sus declaraciones, Milanovic fue incluido en la base de datos del sitio web ucraniano Myrotvorets en calidad «propagandista antiucraniano».



El 24 de enero el octavo contingente militar HRVCON, compuesto por 80 participantes de la misión Presencia Avanzada Reforzada (Enhance Forward Presence) de la OTAN, regresó a Croacia desde Polonia.



A finales de 2021, Plenkovic visitó Kiev, donde el 8 de diciembre firmó una declaración conjunta con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. El documento denomina las direcciones prioritarias de cooperación entre Ucrania y Croacia en el marco del rumbo estratégico de Kiev de convertirse en pleno miembro en la UE.



La declaración fue duramente criticada por la población, y el presidente Milanovic la calificó de «charlatanería» a la luz de la escalada de tensión en la frontera de Ucrania.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.



El lunes, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este, para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia «en Ucrania y sus alrededores». (Sputnik)