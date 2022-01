La paz duradera en Europa es imposible sin Rusia, dice copresidente del SPD

Berlín, 27 ene (Sputnik).- No es posible una paz duradera en Europa sin la participación de Rusia, declaró este jueves el copresidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Lars Klingbeil, al intervenir en el Bundestag (parlamento del país).



«La paz duradera es imposible en Europa sin Rusia, será posible solo con Rusia», dijo y agregó que «mantener la paz no significa suministrar armas, de ahí que está claro que no suministraremos armas a Ucrania».



Rusia rechaza las acusaciones de Occidente y Ucrania de tener planes de agresión, dijo en numerosas ocasiones que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, así como señaló que las declaraciones sobre la «agresión rusa» se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.



La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la «agresión rusa» y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.



Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie. (Sputnik)