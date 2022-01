Si son los mismos solo se puede esperar lo mismo

Columna Poliédrica

En muchas ocasiones hemos escrito que llevamos 35 años en que las ideas políticas y económicas predominantes han generado hechos concretos para la sociedad costarricense. El principal es que se ha creado la sociedad más desigual de la historia de Costa Rica y aunque hay personas que esta realidad la intentan ocultar, lo cierto es que es un hecho vergonzoso para nuestro país y que está en abierta contradicción con lo que había sido nuestro desarrollo histórico.

Otro hecho que se deriva de la desigualdad es el aumento de la pobreza. Tal y como lo han indicado diferentes estudios, la pobreza tiene rostro de mujer, se concentra especialmente en la zona rural y la sufre esencialmente personas con bajo nivel educativo; lo paradójico de esto es que el país ha tenido en estas tres décadas y media períodos de un crecimiento económico que no ha llegado a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, es decir, el mito del goteo ha quedado totalmente evidenciado.

Unido a los hechos anteriores encontramos el aumento sostenido del desempleo.Recordamos aquí, nuevamente, todo lo que se dijo con motivo del referéndum en relación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; en efecto, por aquellos días se dijo que la aprobación de dicho tratado iba a permitir que hubiese pleno empleo y que la mayoría de los costarricenses iban a tener un nivel de ingreso que les permitiría adquirir toda clase de bienes y servicios. Como es conocido de todos, nada de eso ocurrió.

Como se puede observar, todos los hechos mencionados afecta a los ciudadanos más vulnerables y esa afectación se complementa con otro hecho que ha sido evidente y manifiesto: el deterioro e intento de privatización de los principales servicios que brinda el Estado costarricense. Pareciera que esta realidad debería estar clara para la mayoría de los costarricenses, sin embargo, la opacidad con que se hacen estas “movidas” impiden al costarricense de a pie, advertir que en los últimos 35 años ha venido siendo engañado por los mismos grupos y por las mismas personas.

Las personas que han estado al frente de las decisiones del gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad, prácticamente, han sido las mismas. El Partido Liberación Nacional (PLN) ha estado en el gobierno en los períodos 1986-1990, 1994-1998, 2006-2010 y 2010-2014, de esas cuatro administraciones, dos fueron de Óscar Arias Sánchez, uno de José María Figueres Olsen y otro de Laura Chinchilla Miranda, aspecto que deja en evidencia la continuidad de estas personas y la aspiración que tienen a mantenerla con la candidatura de Figueres Olsen. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no se queda atrás, gobernó en los períodos 1990-1994, 1998-2002, 2002-2006, ya que la candidata de esa agrupación política estuvo vinculada con el gobierno de Abel Pacheco De la Espriella y las personas que la rodean, muchas, estuvieron en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Fournier y de Miguel Ánguel Rodríguez Echeverría. Finalmente tenemos los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC) que han sido un fiasco, especialmente, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, no por la pandemia sino por la forma en que se ha plegado a los grupos de poder económico de la sociedad costarricense.

Muchos de los otros partidos que están en la contienda electoral están llenos de personas que desertaron de los partidos políticos mencionados. No vamos a detallar a cada partido político y menos a las personas que tienen pasado político en el PLN, PUSC o en el PAC, tampoco a aquellos que han ejercido diputaciones y que no han hecho nada por detener los hechos a los que nos hemos referido; sin embargo, no hay que hurgar mucho para encontrar personas que fueron cómplices de la desigualdad, del aumento de la pobreza, del incremento del desempleo y del resto de hechos que nos han postrado como sociedad.

En conclusión, no se puede esperar nada diferente de las personas que han estado al frente del país y que nos han llevado a donde estamos. Esta es la realidad que estamos viviendo, esta es la decadencia a la que nos han llevado y todavía tienen el descaro de seguir mintiendo a la población con promesas que tienen 35 años de no cumplir. Lamentablemente, pareciera, que las personas están más preocupadas por sobrevivir y la posibilidad de darse cuenta de lo que hemos mencionado aquí, es opacada por la desinformación que, un día sí y otro también, vemos en los medios de comunicación costarricenses.

