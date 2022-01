Periodista es asesinado a balazos en el centro de México, el cuarto en este año

Ciudad de México, 31 Ene (Sputnik).- El abogado y periodista Roberto Toledo, integrante del equipo del portal de noticias mexicano Monitor de Michoacán, fue asesinado el lunes a balazos por tres sujetos que lo atacaron en el municipio de Zitácuaro, del estado del centro de México, denunció en un video difundido en redes sociales el director de ese medio, Armando Linares.



«El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día hoy finalmente esas amenazas se cumplieron: hoy asesinaron a un miembro de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida hace unos minutos (…). Exhibir corrupciones de gobiernos, funcionarios y políticos corruptos el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros», dijo Linares.



Este es el cuarto periodista asesinado en enero, después de tres asesinatos en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte, que despertó la condena e indignación de sus colegas que se manifestaron en todo el país la semana pasada.



Toledo, de 55 años de edad, ya había denunciado amenazas y se encontraba bajo el mecanismo de protección de periodistas del Gobierno Federal.



Linares ofreció una disculpa cuando su voz expresó su emoción al dar la noticia sobre su colega.



«No puedo hablar mucho, solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero, que vamos a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa que se me quiebra un poco la voz: uno de nuestros compañeros pierde la vida a manos de tres personas que le dispararon de manera ruin y cobarde», agregó Linares.



El Gobierno de México condenó el asesinato del periodista y prometió trabajar para esclarecer el caso.



«No estamos armados no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma y una libreta», puntualiza el mensaje del director del medio para el que trabajaba el abogado y periodista.



El portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, escribió en la cuenta de Twitter: «No permitiremos la impunidad. Defendamos la libertad de expresión y el derecho a la información»



Cifras oficiales indican que, de todos los asesinatos de periodistas perpetrados en tres años de la actual administración, solo cinco han terminado en condenas.



Esa falta de castigo coloca a la impunidad en 90 por ciento, dijo el viernes pasado el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al conmemorar 10 años del mecanismo gubernamental de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. (Sputnik)