Presidente de Perú anuncia salida de primera ministra y renovación total del gabinete

Lima, 31 ene (Sputnik) – El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes la separación del cargo de la primera ministra Mirtha Vásquez y la renovación total del Gabinete Ministerial.



«Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de (la primera ministra) Mirtha Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país», anunció el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.



El ahora saliente Gabinete entró en crisis luego de la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, quien se retiró del cargo el viernes por no recibir apoyo del presidente respecto a cuestiones relacionadas con ascensos, retiros y manejos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Según informan diversos medios locales, la renuncia de Guillén habría generado malestar y rechazo entre diversos funcionarios, en particular en la primera ministra y el ministro de Economía, Pedro Francke.



Ante la inminente renuncia de la primera ministra y otros titulares de diversas carteras, el jefe de Estado habría decidido optar por la renovación total del Gabinete. (Sputnik)