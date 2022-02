Congresista expulsado de partido derechista es nuevo primer ministro de Perú

Lima, 2 feb (Sputnik).- El congresista peruano Héctor Valer fue nombrado el martes como nuevo primer ministro de Perú.



«Señor Héctor Valer Pinto, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro», fue el diálogo entre el jefe de Estado y el flamante funcionario durante la ceremonia protocolar celebrada en Palacio de Gobierno de Lima (centro).



Valer fue elegido para el periodo 2021-2026 por el partido Renovación Popular (derecha conservadora), del cual fue expulsado antes de asumir por aceptar los resultados del balotaje que dieron como ganador al presidente izquierdista Pedro Castillo.



El nombramiento de Valer se sucede luego de que en la víspera el presidente Castillo decidiera intempestivamente renovar al gabinete ministerial y sacar del cargo a la ahora exprimera ministra Mirtha Vásquez; Castillo tomó esta decisión luego de hacer una «evaluación constante» de sus ministros.



Valer, abogado de profesión, postuló al Congreso por Renovación Popular, un partido calificado por algunos analistas como de extrema derecha, y que mantiene una fuerte oposición al Gobierno de Castillo.



Luego de ser elegido congresista, Valer Pinto se manifestó a favor de aceptar los resultados electorales que dieron como ganador a Castillo en el balotaje frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), razón que motivó su expulsión de Renovación Popular.



Renovación Popular y otros grupos de derecha conservadora insistieron en no reconocer los resultados del balotaje, denunciando un supuesto fraude que ha sido rechazado por la fiscalía, además de todas las misiones de observadores internacionales que supervisaron las elecciones.



Actualmente Valer es un congresista no afiliado, luego de su intento fallido de crear una bancada de centroderecha que no prosperó por falta de quórum.



Perú atraviesa una grave crisis política en el Ejecutivo luego de que tras la separación de la exprimera ministra Vásquez, esta denunciara la existencia de actos de corrupción dentro del Ministerio del Interior.



Asimismo, el martes renunció el secretario presidencial, Carlos Jaico, alegando que existe falta de transparencia en la gestión del mandatario Castillo. (Sputnik)