Campaña de alta incertidumbre con desenlace incierto

Esta metodología de análisis longitudinal permite identificar movimientos y cambios en las opiniones y preferencias del electorado que normalmente pasan desapercibidos para las encuestas tradicionales. Por ejemplo, en un contexto político como el actual, si un segmento de las personas indecisas cambia de opinión y decide respaldar a una de las candidaturas, y, al mismo tiempo una parte de las personas que apoyaba a una candidatura se declara indeciso, estos flujos de cambio se neutralizan, pues se mueven en la misma dirección, dando la falsa impresión de que no están ocurriendo movimientos en la intención de voto de la ciudadanía, cuando en realidad sí los hay y en algunos casos de proporciones importantes.

En un estudio de panel, la población bajo estudio es observada periódicamente con dos fines específicos. En primer lugar, interesa identificar cambios en sus actitudes y preferencias y, en segundo lugar, estudiar las causas y orígenes de dichos cambios. Para ello, nos aseguramos de entrevistar en la primera ronda del estudio a un grupo grande de personas (1.965 en nuestro caso) para evitar que la natural “mortalidad” (personas que no desean seguir participando) experimentada en este tipo de estudios provoque problemas de representatividad estadística.

Si bien el seguimiento de estos temas permite tener radiografías discretas y estáticas de la situación electoral, no permiten dar seguimiento de cómo las personas viven el proceso electoral, cómo resuelven sus dudas, cómo toman sus decisiones, ni cuáles son sus estados de ánimo específicos y cuál es el clima electoral en el que se desarrollan los comicios. Por tratarse de muestras estadísticas donde van variando las personas entrevistadas, es posible captar tendencias generales de la opinión pública. Sin embargo, no permiten comprender la manera en la que las y los individuos experimentan el ejercicio de su ciudadanía y sobre todo cómo afrontan su participación en una contienda electoral.

En tiempos electorales los estudios de opinión convencionales llevan el pulso sobre el clima político imperante y las preferencias electorales de la ciudadanía, lo que permite detectar cambios en las condiciones de la competencia política. En particular, enfoca la atención en temas como incertidumbre de la decisión electoral, disposición al voto/abstención y sus razones, simpatía partidaria, intención de voto (presidencial y legislativo), clima electoral y respaldo a las decisiones y actuaciones del TSE.

El trabajo consiste en entrevistar a los mismos individuos en diferentes momentos durante la campaña, con lo cual es posible analizar a profundidad los frecuentes cambios en las preferencias de los votantes y, sobre todo, la dirección de esas variaciones. Sin esta metodología, no es posible documentar las trayectorias del electorado en los comicios de la Costa Rica contemporánea.

Como se dijo, la volatilidad no se reflejó solo entre elecciones, sino también durante el mismo proceso. A la fecha de edición de este informe y a 5 días de la elección nacional, ninguna de las candidaturas ha superado el 25% de apoyo entre quienes están decididos a votar. Desde el inicio de las dos campañas electorales anteriores, y de la presente, los indecisos han representado una amplia proporción y se convierten, una vez más, en el grupo determinante en la recta final de la contienda.

Entre las personas entrevistadas, el 86% manifiesta que sí votará en febrero próximo. El 14% restante indica que no lo hará. La disposición a votar es mayor que el promedio de concurrencia a las urnas registrado oficialmente, especialmente en momentos en que el país atraviesa por una fuerte ola de contagios producto de la aparición de la variante Ómicron del Covid-19, la cual ha demostrado ser mucho más contagiosa que variantes previas.

Al respecto, si bien algunas personas manifiestan la intención de ir a votar, es muy probable que algunas de ellas no acudan a ejercer su voto el próximo 6 de febrero. Esto ocurre porque no se ven atraídos por las opciones existentes, o por algún otro factor y deciden no participar. Debido a ello, además de consultarle a las personas encuestadas si votarían, se indagó qué tan decididas están de hacerlo.

Al combinar las dos preguntas anteriores, es posible determinar que las personas que manifiestan que sí votarán y que, además, indican que es posible que vayan a votar o que están totalmente decididas a hacerlo constituyen el 75% de las personas encuestadas. Esta cifra es mayor que el promedio de las últimas dos décadas.

Al analizar a las personas con alta disposición de votar, el grupo más numeroso lo representa el de personas indecisas: el 32% mencionó no tener un candidato o candidata de preferencia en este momento. Este grupo es 9 puntos porcentuales menor que el reportado el 25 de enero 2022.

Apoyos a las candidaturas se mueven poco a cinco días de las elecciones