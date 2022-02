Científicos chinos desarrollan anticuerpos capaces de neutralizar la ómicron

Pekín, 2 feb (Sputnik).- Científicos chinos han desarrollado anticuerpos de nuevo tipo capaces de neutralizar la variante ómicron del coronavirus y otras que podrían aparecer en el futuro, según un estudio publicado en la plataforma BioRxiv.



Los nuevos anticuerpos fueron sintetizados de los componentes de dos variedades de anticuerpos, los que por separado no pueden afectar la omicrón, señala la publicación.



«Logramos obtener anticuerpos biespecíficos de diez tipos, de los que ocho mostraron alta eficacia en la neutralización de las variantes de SARS-CoV-2, incluida la ómcron», afirman los participantes del estudio.



El experimento se montó simultáneamente en varios laboratorios médicos y centros docentes de China, incluidos la Universidad de Fudan, el Laboratorio de Enfermedades Respiratorias de la Universidad Médica de Cantón y el Instituto de Shanghái de Enfermedades Infecciosas y Bioseguridad.



Según la profesora de la Universidad de Fudan, Huang Jinghe, que dirigió la investigación y cuyas palabras cita The South China Morning Post, el descubrimiento resultó ser una sorpresa, puesto que inicialmente los científicos usaron la tecnología de desarrollo de los anticuerpos biespecíficos con un fin distinto, para combatir otra enfermedad infecciosa, no para encontrar un neutralizador de la variante ómicron.



«En el mundo no existen muchos anticuerpos capaces de neutralizar la ómicron», dijo la profesora Huang Jinghe y agregó que tras ese descubrimiento experimenta la sensación de como si estuviese «marcada por la gracia de Dios».



La Organización Mundial de la Salud calificó de «preocupante» la nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre pasado, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes.



La OMS clasificó esta nueva variante como B.1.1.529 y le puso de nombre la letra griega ómicron. (Sputnik)