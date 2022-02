Croacia denuncia que Londres empuja a Kiev a un conflicto con Moscú

Belgrado, 2 feb (Sputnik).- Las autoridades del Reino Unido están empujando de manera irresponsable a Ucrania hacia un conflicto con Rusia, aseguró este miércoles el presidente croata Zoran Milanovic.



«Ucrania no será feliz si escucha al Londres de hoy, que lo están involucrando en una aventura muy peligrosa», dijo.



Según Milanovic, Ucrania es víctima de un engaño y de una incitación, es «tratada como rehén de las relaciones con Londres, que se ha convertido en una fuerza de segundo orden, y con Washington».



«Y el país se está estancando, no se acerca a la UE, como le fue prometido y debe cumplirse; en este sentido, soy un amigo de Ucrania. Pero no en el sentido de que, a ese país, que es débil y 1.000 veces menos fuerte que Rusia en el sentido militar, se le cree la ilusión de que todo se puede resolver con cinco aviones con armas. No quiero que muera ningún ucraniano, ningún ruso, ni ningún croata», subrayó el jefe de Estado, reiterando que «la política de Londres en este momento es irresponsable».



Según el presidente, la salida del Reino Unido de la UE reduce su importancia en relación con lo que solía ser.



«Es un miembro de la OTAN que atraviesa una grave crisis política, el primer ministro (Boris Johnson) está sentado en una ‘bomba de reloj política’, y todo lo que hace está dictado por la situación política interna», supuso.



Para Milanovic, la estabilidad europea, la estabilidad de Europa occidental, la estabilidad de la UE no puede existir sin Rusia.



«Hay que negociar con los rusos. Eso está claro», recalcó el presidente croata.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)