La OTAN se niega a comentar las filtraciones sobre la respuesta a iniciativas rusas

Bruselas, 2 feb (Sputnik).- La OTAN se negó a hacer comentarios a Sputnik sobre la respuesta de Estados Unidos y la Alianza Atlántica, filtrada este miércoles por el diario español El País, a las propuestas de Rusia referente a las garantías de seguridad.

«Nunca comentamos sobre supuestas filtraciones», dijo la OTAN a esta agencia.



La Alianza Atlántica también recordó que la posición oficial y la respuesta del bloque a las iniciativas rusas fue anunciada la semana pasada por el secretario general de la OTAN tras el envío de sus propuestas a Moscú.



Este miércoles, el diario español afirmó que EEUU y la OTAN rechazaron firmar un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.



Según el periódico, los dos actores ofrecieron a Moscú «negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros», entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.



El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores ruso publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.



La iniciativa rusa insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El pasado martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Washington y el bloque bélico habían ignorado las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.



El mandatario enfatizó que la OTAN engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este.



Putin subrayó que los documentos de la OTAN no contienen en ninguna parte información sobre la política de puertas abiertas, por lo que EEUU y la alianza pueden negarse a admitir a Ucrania.



Según el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN «puede admitir a otros países europeos en la organización, puede, pero no está obligada», apostilló el líder ruso. (Sputnik)