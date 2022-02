Putin y Xi Jinping emitirán declaración conjunta sobre relaciones internacionales

Moscú, 2 feb (Sputnik).-El mandatario de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de la República Popular China (RPCh), Xi Jinping, durante la visita de la delegación rusa a Pekín del 4 de febrero emitirán una declaración conjunta sobre las relaciones internacionales en la nueva época y también conversarán a solas, informó este miércoles a los periodistas el asesor del líder ruso Yuri Ushakov.



«Las partes prepararon, con motivo de las negociaciones, una declaración conjunta sobre las relaciones internacionales que entran en una nueva época y sobre el desarrollo sostenido global. La declaración reflejará el enfoque común de Rusia y China de los más importantes problemas mundiales, incluidos los de seguridad», refirió.



El asesor comunicó que al cierre de las negociaciones se planea organizar una comida «a solas» de los jefes de Estado, señalando que ese formato les permitirá debatir con la máxima franqueza los más importantes asuntos y problemas internacionales y bilaterales.



Por la tarde Putin participará en la ceremonia de inauguración de los 24 Juegos Olímpicos de Invierno, agregó.



Ushakov declaró que China apoya la exigencia de Rusia sobre las garantías de seguridad.



«Pekín apoya las exigencias que planteó Rusia en la esfera de seguridad y comparte su posición de que la seguridad de un Estado no puede garantizarse a expensas de dañar la de otro y que el fortalecimiento de las alianzas militares no garantiza la estabilidad regional», dijo.



Las relaciones ruso-chinas no están expuestas a la influencia de terceros países, señaló el asesor.



«El fortalecimiento de las relaciones bilaterales responde a los intereses directos de nuestros Estados. Son unas relaciones que se basan en un fuerte consenso social respecto a las perspectivas, las proporciones y la profundidad de la cooperación. Nuestras relaciones no están expuestas a la influencia de terceros países, lo que es muy importante, y no apuntan contra nadie», afirmó.



Ushakov subrayó que Rusia y la RPCh rechazan la política de sanciones y de injerencia en los asuntos internos de los Estados. (Sputnik)