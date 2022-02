Relator de CIDH pide a México reconocer «crisis» de violencia contra la prensa

Ciudad de México, 3 feb (Sputnik).- El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, exhortó este miércoles al Gobierno de México a reconocer la «crisis de violencia contra la prensa», acentuada por cuatro asesinatos y dos atentados solo en el mes de enero de este año.

«Las autoridades en México están llamadas a reconocer la crisis de violencia contra la prensa; reflexionar sobre su discurso público; e implementar con urgencia al menos cinco recomendaciones de Naciones Unidas y la CIDH», escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.



Vaca Villarreal recomienda además una entrevista que ofreció a la revista mexicana Proceso en la que sugiere poner fin a una sección semanal de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador titulado «Quién es quién en las mentiras de la prensa».



«Ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas», dijo al semanario el relator especial del organismo interamericano.



En esa sección, una funcionaria de la presidencia presenta una selección de artículos que considera falsos o «exageraciones» y menciona por su nombre a periodistas, columnistas, académicos, además de mensajes de redes sociales.



Ese espacio presentado con matices de «entretenimiento», dice Vaca Villarreal, «envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa (…), espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión».



El relator ha esperado más de cinco meses por una respuesta del Gobierno de México a su invitación para que responsables federales expliquen a los expertos de la CIDH cuál es la meta y la metodología del espacio.



«Es lamentable, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, han pasado meses. Yo la canalicé por las vías formales. He insistido en varias oportunidades, y no hemos recibido respuesta», dijo en entrevista realizada vía telefónica desde su oficina en Washington.



Recomendaciones pendientes



El relator recuerda que, en junio de 2018, un informe elaborado por Edison Lanza y David Kaye, entonces relatores para la libertad de expresión de la CIDH y de la ONU, respectivamente, publicaron un informe sobre el estado deplorable del clima en el que desempeña el periodismo en México, que incluía 44 recomendaciones.



El experto indica que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está diseñando un nuevo mecanismo de prevención y protección a defensores y derechos humanos y periodistas, ante el fracaso del modelo actual.



Sin embargo, quedan pendientes de cumplimiento cinco de las recomendaciones que los expertos determinaron hace tres años.



«Creo que es importante que sean tomadas en cuenta hoy», dijo Vaca Villarreal.



López Obrador dijo esta semana que «son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar», y acusó a un comunicador que difundió un reportaje sobre la residencia en la que vive su hijo mayor en Houston, como «corrupto y golpeador, sin ideales y sin principios».



El relator indica que ese tipo de comentarios «puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema» que padecen los periodistas.



«Las altas autoridades del Estado no solo tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, sino el momento en que lo dicen», agregó



En los estándares internacionales de las relaciones de los gobiernos con los periodistas prensa «hay suficiente literatura que plantean de manera inequívoca, clara y precisa, que cuando hay entornos de violencia contra la prensa, es muy importante que quienes tienen altos niveles de responsabilidad dentro de los Estados, rechacen contundentemente las violencias contra la prensa».



Finalmente hizo un llamado a las vocerías del Gobierno mexicano a «reflexionar sobre la ligereza de algunos de sus planteamientos» en una labor trascendental para la vida democrática.



Según la cartera federal de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, 52 periodistas han sido asesinados en los últimos tres años, pero solo se registran cinco sentencias contra agresores, lo que arroja un porcentaje de impunidad de más del 90 por ciento. (Sputnik)