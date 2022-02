¿Sin corbata y en chancletas?

¿Quiénes? En el caso particular de este comentario un diputado y una diputada. ¿Dónde? En el recinto de la Asamblea Legislativa y en sesiones solemnes en este sitio que es el templo del pueblo.

No admito yo las explicaciones dadas por esa diputada en una administración anterior de que así se sentía más cómoda ni las del diputado actual porque así está más relajado. Si quieren estar más relajados y cómodos su deber habría de ser renunciar al servicio público, que es de sacrificio y de mística de servicio y quedarse muy comoditos y relajaditos en sus casas; dejar el sitio para que otras personas con esta mística ocupara esos puestos que se supone son para representarnos a todos los ciudadanos que estamos sufriendo de tantas maneras que ya sabemos.

No les pagamos sus sueldos para que estén comoditos y más relajados, sino para sufrir tratando de solucionar los graves problemas nacionales, todos debidos a la falta de dinero y también de moral, pero que se disimulan llamando a esto falta de “recursos” que puede incluir de todo, como la moral. Siempre, por cierto, he pensado que son los funcionarios públicos, como yo lo he sido, quienes deberían ganar los sueldos más bajos de la administración pública. Así solo se apuntarían los “misioneros”, las “novicias”, los voluntarios y todos aquellos seres que vinieron a este mundo para servir con grandes ansias de servir y sufrir por el bienestar de la humanidad.

A mí me ofenden esos desplantes y esas afrentas de supuestos representantes del pueblo de ir al templo máximo del pueblo a una sesión solemne y ritual en chancletas y sin corbata. Porque los rituales de los pueblos, las tradiciones y las culturas no han sido inventados a lo largo de la historia por ninguno de los partidos políticos de los que nos inventamos por aquí ni por los de ninguno de los países del mundo. Son los habitantes, las comunidades, los pueblos quienes han ido estableciendo los símbolos de su emotividad, de sus sentimientos y de sus circunstancias vitales y creencias durante toda la historia. Y son signos diríase sagrados de su misma esencia y naturaleza.

Para el luto, por ejemplo, nosotros hemos consolidado simbólicamente el negro, el silencio, la reverencia. Para la Primera Comunión y la Graduación unos uniformes rituales y acicalarse de manera especial; para los actos solemnes del protocolo nacional reglas de vestido para la policía, los representantes y los dignatarios extranjeros; para el cumpleaños una canción, un pastel de cumpleaños, unos helados y unos barquillos. Mucho más cómodos estarían, por ejemplo, los policías sin sus uniformes, en chancletas y sin corbata, que soportando los calores locales con sus uniformes. Igual que los jueces de los altos tribunales del mundo, sin sus togas y sin sus birretes.

Todo ello es la cultura, la simbología y la civilización de los pueblos, fraguadas en siglos de existencia y de experimentación. No son antojos ocasionales. Son la reverencia, la solemnidad, el ritual de los habitantes de todas las ideologías y preferencias políticas. Irrespetar estos códigos es irrespetar y violar nuestra cultura y nuestra civilización, nuestro ritual en ese caso.

Y al final la conducta contestataria de esos rebeldes y “originales” se les convierte en otra ortodoxia y en otro uniforme. Ya se sabe que los “de izquierda” para mostrar oposición al “capitalismo” (aunque viven en el capitalismo y como capitalistas) van de barba y melena al estilo Che Guevara o de colita (pero que también es el estilo de los hippies y de los “báikers” estadounidenses y de Woodstock (Nueva York, 1969) -hablándose de contradicciones e incongruencias- y sin corbata, que es el sello, cual si la corbata no viniese desde mucho antes del capitalismo. Nada más formal y “encorbatado”, solemne y ritualmente rígido y con la cabellera más recortadita y peinada que el comunismo soviético y el postsoviético, por ejemplo, desde Breshniév-Andrópov hasta Garbachóv, y así entre el pueblo pero aún más en el ambiente del servicio público y la diplomacia; y lo afirmo con todo conocimiento de causa porque lo viví y lo conocí durante dos años en Moscú cuando yo representaba a Costa Rica allá con corbata todos los días (y eso que solo en nuestra representación sin nadie que me supervisara) y con mis mejores ropas que tuviera en el momento para las celebraciones del ritual de las naciones; el ritual de ellos y el ritual de nosotros. Pero nada más solemne, recalco, que la conducta ritual, estricta y uniformada sin excepciones que la del pueblo ruso y de las autoridades soviéticas en ese momento. Y creo que todavía hasta hoy.

Esa diputada en chancletas, en rebeldía contra los demás diputados que se portaron como verdaderos blandengues ante el problema para la sesión más solemne de la Asamblea y ese diputado con aspecto desarrapado porque viste camisa diseñada para usarse con corbata o bufanda pero sin ninguna de éstas, ni me representan en nada y sí me ofenden como habitante y ciudadano.

Tampoco le hacen ningún favor a “la izquierda” a la que ostentosamente pertenecen. Ni a la disidencia. Los líderes de la “izquierda” de todos los rincones del mundo son formales y ritualistas como Putin, que preferiría morir antes que ir al templo de su pueblo sin el uniforme impecable. Y, bueno nadie más encorbatado y menos visto sin corbata en la historia que Marx, Engels, Lenin, Trotski, Beria, Vishínski, Lavróv, etc. Bueno, nuestro diputado sin corbata se vería un poquito menos desarrapado si en vez de camisa para corbata con un lado caído por falta de la corbata usara una camiseta con el saco que sigue poniéndose, como lo usan algunos presentadores de la televisión estadounidense.

Han ganado la irreverencia, la incultura, la rebeldía y el desafío y ahora se puede ir a lo que sea, a la iglesia, al cementerio, al cumpleaños, a los quince años, a la boda, en chancletas, pantaloneta, con la camiseta del equipo de fútbol y con gorra o chonete (sin quitarse estos últimos en interiores por supuesto) como si estuviéramos yendo a una juerga en la playa. Igual.

Nótese, no obstante, que los campesinos y los obreros del mundo y hasta en el sentido más comunista y ortodoxo, son los conglomerados humanos más ritualistas, más conservadores, más tradicionalistas y respetuosos de sus orígenes y de sus muertos y de allí parte el ceremonial de las sociedades. La “ropita de dominguear” no es un invento de los capitalistas ni de los comunistas. La solemnidad y la gravedad de lo socialmente trascendental no es creación de la política ni de los politólogos. Es el extracto del sentimiento y del alma de los seres humanos individual y colectivamente.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.