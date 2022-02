Kiev rechaza que su Ejército tenga planes de entrar en territorios de Donetsk y Lugansk

Kiev, 4 feb (Sputnik).- El Ejército ucraniano de momento no tiene planes de entrar en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni.



«No hubo órdenes de organizar una operación para entrar en los territorios temporalmente ocupados de Donetsk y Lugansk o de temporalmente ocupada Crimea. (…) no hubo este tipo de conversaciones y no se elaboraron los planes correspondientes», afirmó Zaluzhni en declaraciones al canal de televisión ucraniana 1+1.



Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año.



Los acuerdos suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 han sentado las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado en una paz sostenible y hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.



Algunos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos al frente, han proporcionado armamento por miles de millones de dólares a Kiev y siguen entrenando a militares ucranianos en clara violación de estos acuerdos que prevén la retirada de unidades armadas y equipos militares extranjeros, así como de los mercenarios.



El conflicto armado en este de Ucrania ha dejado más de 13.000 muertos desde 2014, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. (Sputnik)