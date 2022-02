La junta militar de Burkina Faso levanta el toque de queda y reabre las fronteras

París, 3 feb (Sputnik).- Los militares del Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración (MPSR), que se hicieron con el poder en Burkina Faso, anunciaron el miércoles por la noche el levantamiento del toque de queda y la reapertura de las fronteras terrestres a partir del 2 de febrero de 2022.



El comunicado oficial, firmado por el flamante presidente de Burkina Faso y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, el teniente coronel Paul-Henri Damiba, aclara que «las festividades y eventos de carácter festivo están prohibidos después de la medianoche de lunes a jueves y después de las 2 a.m. de viernes a domingo».



También se dieron a conocer ayer nuevos nombramientos en la cúpula castrense.



En particular, el coronel mayor David Kabré fue designado jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; el teniente coronel Evrard Somda asumirá la dirección de la Gendarmería Nacional; y el coronel Adam Neré fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, según el diario digital Burkina 24.



El pasado 24 de enero, los militares burkineses destituyeron al presidente Roch Kaboré, disolvieron el Gobierno y suspendieron la Constitución.



La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) suspendió la participación de Burkina Faso en sus filas a raíz del golpe y exigió la liberación del presidente burkinés, Roch Kaboré, puesto bajo arresto domiciliario, así como de otros detenidos.



También la Unión Africana (UA) anunció a fines de enero que suspende a Burkina Faso hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional.



El 31 de enero, los golpistas anunciaron la restauración de todas las cláusulas constitucionales que no se contradicen con el Acta Fundamental, un documento publicado por ellos para «garantizar la continuidad del Estado a la espera del establecimiento de los órganos de transición».(Sputnik)