Las medidas de Moscú contra DW dificultan relaciones entre Rusia y Alemania, dice Berlín

Berlín, 3 feb (Sputnik).- Las contramedidas de Rusia respecto a la emisora estatal alemana Deutsche Welle (DW) tensan las relaciones entre los dos países, advirtió este jueves el Ministerio de Exteriores alemán.



«Las medidas anunciadas hoy por el Gobierno ruso contra Deutsche Welle no tienen fundamento y suponen una nueva tensión para las relaciones germano-rusas», dice el comunicado que Sputnik tiene a su disposición.



Según la nota, la implementación de estas contramedidas «limitará en gran medida la libertad de emisión de periodistas independientes en Rusia».



Berlín aseguró que a la cadena rusa «RT DE se le aplican las mismas normas que al resto de las emisoras» en Alemania.



«Actualmente, RT DE emite sin licencia y no la ha solicitado, aunque la distribución del programa de radio y televisión está sujeta a licencia», indica el texto.



El canal RT DE, la versión de RT en alemán, fue lanzado el 16 de diciembre pasado, pero el mismo día YouTube lo bloqueó. Al día siguiente el regulador de los medios alemanes (MABB) anunció el inicio de una investigación contra el canal, con el argumento de que había empezado a operar sin licencia.



El director general de RT, Alexéi Nikólov, señaló entonces que el canal, conforme a la ley, obtuvo la licencia de transmisión.



RT DE es el cuarto medio de comunicación más visto por los alemanes, de acuerdo con los datos de Tubular Labs.



El miércoles el MABB prohibió las transmisiones del canal televisivo ruso por Internet, aplicaciones móviles y por Smart TV, así como por satélite. La institución adujo que RT DE supuestamente no contaba con los permisos.



Este jueves se supo que Moscú prohibió la transmisión de la compañía de radio y televisión alemana Deutsche Welle en su territorio en respuesta a las acciones de Berlín. (Sputnik)