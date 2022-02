TSE suspende la restricción vehicular nocturna del jueves 3 al lunes 7 de febrero

San José, 3 Feb (Elpaís.cr).- Con motivo de las elecciones generales que vivirá Costa Rica este 6 de febrero el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó al Gobierno de la República el acuerdo adoptado por dicho órgano sobre la suspensión temporal de la restricción sanitaria vehicular nocturna desde este jueves 3 y hasta el lunes 7 de febrero.

Debido a esto, desde las 00:00 horas del jueves 3 de febrero de 2022 y hasta las 24:00 horas del lunes 7 de febrero de 2022 no habrá restricción vehicular nocturna, según el decreto 43408-MOPT-S, que se publicará esta tarde en el periódico oficial La Gaceta.

Es importante aclarar de conformidad con el acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones, esta suspensión solo aplica para la restricción vehicular sanitaria nocturna, no así a los horarios de los locales comerciales, por lo que éstos deberán seguir funcionando como hasta el momento, de 5:00 a.m. a 12:00 m.n, según las disposiciones del Ministerio de Salud vigentes.

Restricción vehicular desde el 3 y hasta el 7 de febrero Restricción vehicula, TSE, Elecciones, Destacada

Únicamente continuará aplicándose la restricción diurna entre semana y solamente en el anillo de circunvalación de San José. Esto significa que el jueves 3 no circularán dentro del anillo de Circunvalación las placas 7 y 8; el viernes 4 no lo harán las placas 9 y 0, y el lunes 7 no podrán circular las placas 1 y 2. Y, como se sabe, no hay restricción diurna el fin de semana.

Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo entre las 5:00 a.m. y las 12:00 m.n.