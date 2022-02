Chile impedirá acceso a tribunales de justicia a quienes no estén vacunados

Santiago, 4 feb (Sputnik).- La Corte Suprema de Chile emitió este viernes un decreto que impide el acceso a los tribunales de justicia a toda persona que no cuente con pase de movilidad, documento que se obtiene sólo con las tres dosis de la vacuna contra el covid-19.



«Todas las personas que concurran a las dependencias de los tribunales y unidades judiciales deberán contar con pase de movilidad vigente», señaló la Corte Suprema a través de un decreto dado a conocer por el medio La Tercera.



La medida fue aprobada por 14 votos a favor y uno en contra y establece que la restricción aplica para todos: jueces, funcionarios, imputados, testigos, abogados, y demás.



La Corte Suprema aclaró que esto no significará negar el acceso a la justicia a las personas, afirmando que aquellos no vacunados podrán participar de las audiencias de manera telemática.



Un total de 12,5 millones de personas están vacunadas con tres dosis en el país, lo que les otorga acceso al pase de movilidad.



Desde el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia, en Chile se han contagiado 2.296.712 personas, de las cuales 39.867 fallecieron.



A nivel global son 386.548.962 los casos confirmados y 5.705.754 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS. (Sputnik)