El Kremlin no negocia aún posible cumbre con Ucrania en Turquía

Moscú, 4 feb (Sputnik).- La posible reunión de los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Vladímir Zelenski, en la ciudad turca de Estambul aún no se discute en términos prácticos, comunicó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



«En lo que concierne a la iniciativa de organizar en suelo turco una reunión entre Putin y Zelenski, aún no hay entendimiento aquí, por eso todavía no hay un diálogo práctico sobre este asunto», dijo Peskov ante la prensa.



El vocero afirmó que es muy difícil acordar cualquier reunión de alto nivel porque deben ser encuentros preparados.



«No pueden ser espontáneos, no pueden ser ineficaces y sin contenido. Por ahora, la preparación (de la reunión) cojea», resaltó Peskov.



El portavoz destacó que Putin está dispuesto a reunirse por la causa «con quién sea», pero comprendiendo lo que se tratará en el encuentro.



«Creemos que esto (la reunión) debía haberse celebrado hace mucho y que se debería de hacer con regularidad, pero para que eso suceda es necesario que se cumpla algo de las anteriores negociaciones», enfatizó.



Peskov subrayó que según Kiev, la implementación de los Acuerdos de Minsk, que buscan poner fin al conflicto de Donbás, significaría un supuesto colapso de Ucrania.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año en Kiev.



Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.



Pese a los acuerdos suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 en Minsk para la solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.



Moscú ha afirmado en reiteradas ocasiones que Kiev no cumple con los Acuerdos de Minsk y alarga las negociaciones para resolver el conflicto. (Sputnik)