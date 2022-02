Presidente de Colombia quiere «entender» la asistencia militar de Rusia con Venezuela

Bogotá, 4 feb (Sputnik).- El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este jueves que hablaría con la representación diplomática de Rusia en el país para «entender» la asistencia militar que tiene Moscú con Venezuela, país con el que Bogotá no tiene relaciones bilaterales.



«Vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia, para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela», dijo Duque a periodistas desde el aeropuerto militar de Catam en Bogotá.



El mandatario hizo las afirmaciones luego de que la embajada de Rusia emitiera un comunicado en el que calificó de «irresponsables» e «inapropiadas» unas declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, en las que acusaba a Moscú de «intervención extranjera» en la frontera con Venezuela por su supuesto apoyo y asistencia técnica a Caracas.



«Creo que en la medida en que las cosas se pongan sobre la mesa y se discutan con franqueza, eso nos permite a todos tener claridad», agregó Duque.



La preocupación colombiana es «sobre el régimen dictatorial de Venezuela», insistió el presidente, quien acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de haber «protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio».



El jefe de Estado no dio detalles de cuándo se daría la reunión con la delegación rusa.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, pero no tienen relaciones bilaterales. (Sputnik)