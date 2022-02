Rusia puede ayudar a Argentina en los derechos especiales de giro del FMI y en inversiones

Montevideo (Mesa Américas), 4 feb (Sputnik).- El Gobierno de Rusia podría ayudar a Argentina en los derechos especiales de giro, que son una divisa del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en inversiones para impulsar la economía del país latinoamericano frente a su deuda, dijo este viernes a la Agencia Sputnik el politólogo Luis Karamaneff.



«El ministro de Economía (Martín Guzmán) se quedó en Rusia para ver la posibilidad de que los derechos especiales de giro puedan ser destinados a los países de desarrollo. Hay una búsqueda de Argentina de inversiones, pero también cierta colaboración en el FMI para adquirir estos derechos especiales de giro en un momento donde Argentina está muy necesitada de dólares», dijo Karamaneff.



El jueves, el presidente Alberto Fernández atribuyó la crisis de la deuda que vive Argentina a la dependencia de su economía de EEUU y aseguró que el país latinoamericano necesita superarla estableciendo una cooperación más profunda con otros países, como Rusia.



Fernández constató que «Argentina vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento».



Estas declaraciones las hizo luego de su reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Moscú.



Por su parte, Karamaneff, quien es docente en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, consideró que Argentina tiene «muchas necesidades» ya que tiene una «situación económica bastante compleja» que viene arrastrando hace muchos años.



«Hay una necesidad de que Rusia invierta en cuestiones importantes como energía y transporte. Esas declaraciones del presidente también buscan acercar posiciones en ese sentido», agregó.



Consideró que Rusia y China podrían ayudar a Argentina con «inversiones productivas y de infraestructura» que le permita al Gobierno de Fernández aumentar el nivel de reservas y poder mejorar su situación económica.



Situación interna



Por otro lado, el analista consideró que Fernández busca, con estas declaraciones, dirimir el conflicto que tiene con sus socios políticos internos luego de que varios líderes del oficialista Frente de Todos manifestaran su desacuerdo con el trato que obtuvo el Gobierno con el FMI.



«Lo que hizo el presidente fue enviar señales al Frente de Todos y a la coalición que integra, que se opusieron al acuerdo con el FMI. Lo que hubo con esas declaraciones fue el uso de la diplomacia como un elemento de consumo político doméstico», reflexionó Karamaneff.



La semana pasada el presidente Fernández y el organismo internacional anunciaron un acuerdo para refinanciar el endeudamiento de 44.500 millones de dólares contraído por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).



El hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández y el exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) anunció su dimisión a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados por estar en contra del acuerdo entre el Gobierno y el FMI.



Dicho acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, según las leyes argentinas.



Por su parte, Karamaneff consideró que Fernández buscó «apaciguar» a sus socios al reivindicar la política exterior de la vicepresidenta Cristina Fernández.



«No nos olvidemos que los acuerdos que se hicieron durante 2015 con Rusia fueron firmados por el Gobierno de Cristina», agregó.



Dependencia con EEUU



Por otro lado, el politólogo dijo que las declaraciones de Fernández «van a hacer ruido en la Casa Blanca», pero advirtió que Argentina depende de EEUU.



«Me parece que Argentina está atada a compromisos financieros, económicos e incluso políticos con el FMI, por lo que me parece que Washington no teme que Argentina pase a orbitar en torno a Moscú», afirmó.



Consideró que el Gobierno argentino está «calculando» al dar estas declaraciones, ya que no cree que EEUU siga al pie de la letra estas afirmaciones.



«Fernández cree que EEUU no va a tomar tan en serio estas declaraciones porque sabe que tiene un nivel muy elevado de compromiso con el FMI», agregó.



El analista afirmó que a pesar de que Argentina está «muy comprometida» con el FMI, necesita recursos e inversiones que puede brindarle Rusia. (Sputnik)