EEUU y la OTAN ignoraron mayores preocupaciones de Rusia sobre seguridad, dice Putin

Moscú, 8 feb (Sputnik).- Estados Unidos y la Alianza Atlántica ignoraron las preocupaciones fundamentales de Moscú en materia de seguridad, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin.



En la rueda de prensa posterior tras reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el líder ruso recordó que la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad incluye tres elementos claves: la no ampliación de la OTAN hacia el este, la renuncia del bloque a desplegar armamento ofensivo en la frontera con Rusia y su regreso a las posiciones de 1997.



«Precisamente estas preocupaciones centrales nuestras, lamentablemente, fueron ignoradas en las respuestas de EEUU y la OTAN recibidas el 26 de enero», manifestó Putin.



Según el presidente ruso, las respuestas a la iniciativa rusa esquivan todos los temas fundamentales planteados por Rusia.



«Da la impresión de que ni siquiera habíamos plateado esas cuestiones. Vemos (en las respuestas) clichés políticos y propuestas sobre algunos problemas secundarios», señaló.



El mandatario subrayó que, al plantear este tema, Rusia se mueve también por la preocupación sobre la seguridad del conjunto de la región europea.



Adelantó asimismo que Moscú enviará próximamente a Bruselas y Washington sus comentarios sobre las respuestas de la OTAN y Estados Unidos.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este. (Sputnik)