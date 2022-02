Países occidentales usaron el covid-19 para estigmatizar a Rusia y China, dice analista

Montevideo,, 8 feb (Sputnik).- Muchos países occidentales usaron la pandemia del covid-19 para «estigmatizar a Rusia y China» con fines «políticos y económicos», dijo el lunes a la Agencia Sputnik el doctor en estudios internacionales y profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Lester Cabrera.



«Hay una suerte de estigmatización hacia China de parte de países occidentales respecto al origen del covid-19. Una cosa es el origen que pudo haber sido en cualquier país, pero otra cosa muy diferente es la manera de cómo se apunta a la responsabilidad de un país siendo que el resto de los estados tampoco hicieron mucho. (…) La misma estigmatización pasó con Rusia con el tema de las vacunas», dijo Cabrera.



Afirmó que gran parte de los contagios que se están produciendo en el mundo no se encuentran en China o en Rusia, sino que están en Europa y EEUU.



«Cuando uno ve la propia gestión de la pandemia, uno llega a la conclusión de que la gestión de la pandemia fue mucho más responsable y eficaz en China que en otros países occidentales, donde el uso de mascarillas no es obligatorio», agregó.



Además, el especialista habló sobre el reconocimiento internacional que se tiene con respecto a las vacunas.



«No es algo extraño en el sistema internacional que las primeras vacunas aprobadas hayan sido las que fueron generadas por países occidentales, mientras que las chinas o la Sputnik V han tardado muchísimo en tener una aprobación y reconocimiento internacional, siendo que la vacuna Sputnik V fue la primera reconocida internacionalmente por un Estado, lo cual da cuenta de que no es un tema basado 100 por ciento en salud sino que hay claros intereses políticos detrás, incluso económicos», agregó.



Las declaraciones del especialista se dan luego de que Rusia y China afirmaron, en una declaración conjunta realizada el viernes por los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping, que se oponen a la politización del origen de la nueva infección por coronavirus. (Sputnik)