Brasil suma casi 1.300 muertes por covid-19 en el peor día desde julio

Río de Janeiro (Brasil), 9 feb (Sputnik).- Brasil registró en las últimas 24 horas casi 1.300 muertes por covid-19, lo que supone el peor dato desde finales de julio de 2021, informó el miércoles el Ministerio de Salud.



Según la última actualización de datos del ministerio, el miércoles se registraron 1.264 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 635.074.



Es el mayor número de muertes en un día desde el 29 de julio del año pasado, cuando se notificaron 1.354 fallecidos.



Las cifras evidencian el pico de muertes provocado por la variante ómicron del nuevo coronavirus, ya que Brasil lleva tres semanas consecutivas en alza del número de fallecidos.



Sin embargo, el número de contagios empieza a bajar, especialmente en las grandes capitales.



En el estado de São Paulo (sureste), por ejemplo, el más poblado del país, ya suman ocho días seguidos de caídas en el número de internados en los hospitales.



El miércoles se sumaron 178.814 nuevos casos, lo que eleva a 26,9 millones de infectados confirmados de covid-19 en Brasil desde que se detectó la enfermedad en el territorio en febrero de 2020.



Aunque el Ministerio de Salud no diferencia en sus datos entre vacunados y no vacunados, estudios realizados por algunos municipios señalan que la mayoría de los internados y fallecidos en las últimas semanas son personas que no estaban vacunadas contra el covid-19, o estaban inmunizadas parcialmente o tenían problemas de salud previos. (Sputnik)