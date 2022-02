Detenidos los presuntos asesinos de periodista Lourdes Maldonado en México

Ciudad de México, 10 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que fueron detenidos los presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue acribillada a balazos en su casa el domingo 23 de enero en la ciudad de Tijuana, fronteriza con EEUU, estado de Baja California (noroeste).



«Queremos informarles que ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado, que hace unos días perdió la vida en Tijuana, ya se avanzó en esclarecer este crimen», dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.



La periodista estaba bajo el mecanismo estatal de protección de comunicadores, por amenazas recibidas en el marco de una demanda contra el empresario de medios de comunicación y exgobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional.

«Nos da mucha satisfacción aunque es un caso lamentable, no se puede devolverle la vida a una persona; pero estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad», dijo el jefe del Ejecutivo federal.



El domingo pasado fue asesinado de otro periodista en Tijuana, Marco Ernesto Islas Flores -también hijo de otro comunicador-, el tercero en esa ciudad fronteriza con EEUU y el quinto en todo el país en lo que va de este año 2022.



La detención fue un trabajo conjunto de corporaciones, en el cual «participó un equipo especial del Gobierno federal, de todas las organizaciones, y fue determinante la participación del Gobierno del Estado de Baja California (noroeste)».



Tres detenidos



Por su parte, la secretaria federal de Seguridad Pública, Rosa Iscela Rodríguez, detalló que en el transcurso del martes pasado y la esta madrugada de este miércoles «en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado», y que las pesquisas continúan.



Según la federal subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, dependencia de la secretaría de Gobernación (Interior), 52 periodistas han sido asesinados en los últimos tres años, pero solo se registran cinco sentencias contra agresores, con un porcentaje de impunidad de más del 90 por ciento.



López Obrador comentó que «la diferencia ahora con relación a gobiernos anteriores es que no se permite la impunidad y que si se comete un crimen se investiga y se castiga a los responsable: cero impunidad y cero corrupción porque no somos iguales a quienes gobernaron antes» .



El 26 de enero pasado cientos de periodistas se congregaron en decenas de plazas de unas 30 de las principales ciudades de México para protestar este martes contra la ola de asesinatos de sus colegas y la impunidad que persiste en una movilización nacional bajo la consigna «Periodismo en Riesgo».



Con la consigna «No más sangre» los reporteros colocaron cámaras en el suelo y fotografías de algunos de los 145 periodistas asesinados desde 2001, para recordar que en los tres primeros años del actual sexenio 47 de sus colegas han sido asesinados, y que su gran mayoría de crímenes permanecen sin castigo.



El 3 de febrero pasado, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, exhortó al Gobierno de México a reconocer la «crisis de violencia contra la prensa». (Sputnik)