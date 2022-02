EEUU y aliados intentan subir la apuesta en la negociación con Rusia, dice un diplomático

Ginebra (Suiza), 10 feb (Sputnik).- El representante permanente de Rusia ante la sede de la ONU en Ginebra, Guennadi Gatílov, opinó en una entrevista con Sputnik que Washington y sus aliados intentan subir la apuesta en la negociación de garantías de seguridad con Moscú.



«Estamos lejos de pensar que en Washington y otras capitales occidentales se estén gestando realmente los planes de desatar un conflicto con Rusia, pero sus acciones nos obligan a reconsiderar cuanto sucede en relación con Ucrania y en la línea de contacto entre Rusia y la OTAN», dijo el embajador.



Para Gatílov, «una conclusión es obvia: nuestros oponentes usan las eventuales sanciones económicas, a la par con la presión política y los preparativos bélicos, para subir la apuesta de cara a la posible negociación de garantías de seguridad».



El diplomático ruso calificó de «muy preocupante que EEUU y sus aliados hayan exacerbado la situación hasta un extremo en que una subida de apuesta podría desembocar en una tragedia real».



«Los culpables serán aquellos que han impuesto ese juego peligroso a nosotros y, de hecho, a toda la comunidad internacional», añadió.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.



Según los papeles filtrados al diario español El País, EEUU y la OTAN rechazaron firmar un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.



Según el periódico, los dos actores ofrecieron a Moscú «negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros», entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia. (Sputnik)