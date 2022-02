En España ha dejado de llover y la sequía comienza a preocupar

Bilbao (España), 9 feb (Sputnik).- En España no llueve desde los primeros días de enero. Concretamente desde el día 5, fecha en la que se celebran las Cabalgatas de los Reyes Magos, la última fiesta del periodo navideño, no cae agua de manera generalizada en todo el país.



«Ha sido un mes muy seco. 16 l/m2 de media para el conjunto de España. Tan solo una cuarta parte de lo normal, que habrían sido 62 l/m2», explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Este portavoz, muy demandado estos días por los medios del país, dado que la ausencia de lluvias comienza a encender las alarmas, tiene más datos: enero de 2022 fue el quinto mes con menos lluvias desde 1961 y el segundo más seco del siglo XXI, solo por detrás del enero de 2005.



A pesar de que este primer mes del año se ha rebelado como un mes excepcionalmente seco, la sequía en España es un fenómeno que se arrastra desde hace meses.



El primer tercio del año hidrológico, que arrancó el 1 de octubre, fue el segundo más seco del siglo XXI, con unas precipitaciones un 36 por ciento inferiores a su valor normal, según el servicio meteorológico estatal español.



Anticiclón de bloqueo



Este fenómeno tiene una explicación en el anticiclón de bloqueo situado al sur de las Islas Británicas, «pero que tiene bajo su influencia a toda Europa occidental», como reconocen desde Aemet.



Este anticiclón, según los expertos, sería el que está bloqueando desde comienzos de enero la entrada de los frentes nubosos que habitualmente llegan desde el Atlántico a la Península Ibérica y a todo el continente europeo, durante todo el invierno.



Los pronósticos a corto plazo, los más fiables si se habla de meteorología, no dibujan muchas lluvias, excepto en el tercio norte peninsular, tradicionalmente el más lluvioso; aunque se abre una ventana a la esperanza para la primavera, cuando se podría esperar un temporal de lluvias, pero con la incertidumbre que supone hacer predicciones a tan largo plazo.



Pantanos vacíos



Estos días en que los españoles se comienzan a extrañar ante la ausencia prolongada de lluvias, se dan a conocer también datos preocupantes sobre la situación de los embalses.



Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta semana tienen un 44,6 por ciento de su capacidad -25.042 hectómetros cúbicos-, lo que supone un 22,90 menos por ciento que hace un año.



Para hacerse una idea del ritmo al que se están consumiendo las reservas, el Ministerio encargado de conservar el medio ambiente español informa que durante la semana pasada se perdieron, ante la ausencia de aportaciones, 88 hectómetros cúbicos, el 0,2 por ciento del total.



El campo, Angustiado



Las primeras voces de alarma llegaron por parte de los agricultores, responsables -el sector agroalimentario- del 9,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.



En la región eminentemente agrícola de Extremadura, en el suroeste peninsular, afirmaron este lunes que los agricultores disponen de solo un 38 por ciento del agua necesaria para una campaña de riego normal.



Fueron datos difundidos en una reunión de urgencia entre las OPAS (Organizaciones Regionales Agrarias) y el Gobierno regional -la Junta de Extremadura- de la que salió una petición al Gobierno central de medidas fiscales y ayudas directas para los profesionales del campo.



De hecho, los agricultores presentes en ese encuentro también plantearon abandonar cultivos tradicionales de esa zona como el tomate o el arroz, por otros que exijan menos carga hídrica.



La situación de sequía está afectando más severamente a los embalses de la mitad sur de las más de 1.200 presas y embalses que hay en todo el país; sin embargo, se dan situaciones preocupantes a lo largo de toda la península.



Es el caso de los 22 municipios catalanes de la comarca del Alto Ampurdán que están en situación de alerta por sequía y presentan limitaciones en el consumo en actividades agrícolas, industriales y también de riego y limpieza de parques, por ejemplo.



Un problema, el de la sequía, que es históricamente cíclico en la Península Ibérica y que parece que presenta estos meses un nuevo episodio. (Sputnik)