Expresidenta boliviana Áñez se declara en huelga de hambre un día antes de ir a juicio

La Paz, feb 9 (Sputnik).- La expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) se declaró este miércoles en huelga de hambre, un día antes de que se instale el juicio en su contra por el golpe que la llevó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), informa la prensa local.



«Bolivianos: hoy desde mi celda en (la cárcel de) Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley», dijo la exgobernante en una carta leída a varios medios por su hija, Carolina Ribera.



El primer juicio contra Áñez y excomandantes militares y policiales será instalado a las 09:00 locales (13:00 gmt) del jueves, según anuncio oficial, y se referirá a violaciones de la Constitución y de reglamentos parlamentarios en el proceso que culminó en la autoproclamación del gobierno transitorio.



«Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y (del actual presidente) Luis Arce», del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó la expresidenta provisional.



Juicio virtual



La hija de Áñez confirmó que el tribunal de La Paz que atiende el caso decidió que el juicio oral sea instalado de manera virtual, rechazando el pedido de la acusada de que sea presencial.



El carácter virtual del juicio «será una irregularidad más porque con todos los acusados, abogados y otros que tienen que estar obligatoriamente conectados, va a haber dificultades técnicas y no será posible un desarrollo correcto del debate», dijo Ribera a radio Éxito.



Añadió entre otras «irregularidades» el hecho de que el inicio del juicio fue notificado a las partes durante la vacación judicial del pasado fin de año.



La expresidenta dijo también en su carta que estaba enferma y que utilizaría sus «últimas fuerzas» para «demostrar a Bolivia y el mundo que estos machos del poder (Morales y Arce) no podrán borrar de la historia que cometieron fraude, que fueron encontrados y renunciaron escapando del país».



Áñez y sus aliados han sostenido repetidamente en el último año que no hubo golpe sino «sucesión constitucional» en 2019, luego de la renuncia de Morales provocada por protestas contra un supuesto fraude en las elecciones de ese año.



Ese denunciado fraude nunca fue demostrado y los juicios contra exautoridades electorales terminaron anulados por falta de pruebas, al contrario de la denuncia de golpe que avanzó en varios procesos en los tribunales.



El juicio a instalarse el jueves será el primero de dos por los hechos que llevaron a Áñez a la presidencia, centrándose en la forma en que ella se autoproclamó sucesivamente presidenta del Senado, presidenta de la Asamblea (parlamento) y finalmente presidenta transitoria del país, en todos los casos sin voto parlamentario.



Un segundo juicio por el golpe está en preparación e incluye entre los acusados a varios líderes de la derecha local.



Por separado, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo esperan que el parlamento autorice varios juicios de responsabilidades por delitos ocurridos durante el gobierno transitorio, incluidas masacres de opositores. (Sputnik)