Muertes maternas se reducen en un 68% en Nicaragua en los últimos 15 años

Managua, 10 feb (Sputnik).- Nicaragua logró reducir de manera sostenida las muertes maternas en los últimos 15 años en un 68 por ciento, declaró el miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo.



«Los números en mortalidad materna (han) logrado, con el respaldo de este modelo cristiano, solidario, fraternal, bajar de manera sostenida, entre el 2006 y el 2021 en un 68%, pasando de 115 madres que han fallecido, que habían estado siendo parte de los registros de la oscurana neoliberal, de un 115 a 37», madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos, aseguró Murillo en declaraciones a Canal 4.



La vicemandataria recordó que el avance en la reducción de las muertes maternas es gracias al cambio de modelo de gobierno en el año 2007, con el retorno a la presidencia del país centroamericano de Daniel Ortega, quien restituyó el derecho a la salud gratuita y amplió a cobertura y calidad de la atención con la implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria (Mosafc), así como la política de salud priorizada dentro del Plan Nacional de lucha contra la pobreza y para el Desarrollo Humano.



«Recuerdo cómo en esos años terribles de oscurana neoliberal, tenían (la población) el montón de cartas pidiendo para un ultrasonido, porque todo (servicio de salud) era cobrado y no había programa de atención, derecho del pueblo, derechos incumplidos en esos tiempos de oscuridad», indicó Murillo en alusión a los gobiernos neoliberales que precedieron la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) en el poder.



Destacó la atención de más de 67.000 embarazadas en 181 casas maternas durante 2021 y así como la disponibilidad de ultrasonidos, equipos de diagnóstico y el seguimiento del embarazo de forma preventiva para evitar la pérdida de la vida de las embarazadas.



«Tenemos que seguir trabajando más, porque no estamos contentos, porque no podemos estar contentos mientras una sola persona mujer, madre, pierda la vida dando a luz y seguiremos dedicando todos los esfuerzos necesarios, para que la vida se defienda», dijo.



En 2020, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) colocó a Nicaragua como la nación que más invierte en salud en la región, de acuerdo a la relación del gasto en salud en proporción del Producto Interno Bruto (PIB), estimándose en 32,4 por ciento el incremento en gasto de salud en los últimos 15 años. (Sputnik)