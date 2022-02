Borrell responde a la carta de Lavrov sobre seguridad en nombre de los países de la UE

Bruselas, 10 feb (Sputnik).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que respondió en nombre de los países del bloque comunitario a la carta del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sobre las garantías de seguridad.



«Respondí en nombre de los Estados miembros de la UE a las cartas que recibieron del ministro Lavrov. Las tensiones y los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia», escribió Borrell en su cuenta de Twitter.



Reiteró que Bruselas insta a Moscú a «reducir la escalada y revertir su acumulación militar en Ucrania y sus alrededores, así como en Bielorrusia».



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.



El lunes Lavrov informó que Rusia enviaría una solicitud oficial a sus homólogos de los países de la OTAN y de la OSCE, insistiendo en que expliquen cómo piensan cumplir el compromiso de no fortalecer su seguridad a expensas de la de otros, y si no están preparados para hacerlo, que digan por qué. El jefe de la diplomacia rusa señaló que la respuesta de la OTAN y la OSCE jugaría un papel esencial para determinar las propuestas, de lo que será informado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. (Sputnik)