El canciller español habla con su homólogo mexicano tras las palabras de AMLO

Bilbao (España), 10 feb (Sputnik).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo una conversación con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, “para aclarar las palabras” pronunciadas el día anterior, dijeron en la Cancillería, por el presidente mexicano, López Obrador, en las que abogaba por «hacer una pausa» en las relaciones entre ambos países.



La llamada “transcurrió en el buen tono habitual entre ambos titulares de Exteriores”, señalaron fuentes del Ministerio español, que no quisieron dar más detalles.



El origen del contacto está en las palabras pronunciadas en la jornada del miércoles por Andrés Manuel López Obrador en las que afirmó que entre 2000 y 2018 –cuando él llegó al poder– México siempre se llevó “la peor parte” en sus intercambios con España, por lo que propuso pausar la relación.



«México llevaba la peor parte, nos saqueaban; entonces vale más darnos un tiempo, una pausa; a lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno (2024), ya se restablecen las relaciones; y yo desearía ya cuando yo no esté aquí, de que no fuesen igual, como eran antes», afirmó.



Pocas horas después, el mismo Canciller español, José Manuel Albares, dijo sobre la propuesta de AMLO que «no tiene ninguna traducción oficial» en términos diplomáticos y añadió que, al menos por el momento, México no contactó con las autoridades españolas para comunicar un cambio en la forma de abordar la relación. (Sputnik)