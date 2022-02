Biden seguirá en contacto con aliados por potencial respuesta a Rusia en caso de invasión

Washington, 11 feb (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, seguirá consultando con aliados y socios sobre las conversaciones diplomáticas con Rusia y en las posibles respuestas si Moscú decide invadir Ucrania, dijo este viernes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



«El presidente Biden y su equipo permanecerán en estrecho contacto con nuestros aliados y socios para coordinar tanto el potencial de la diplomacia como cualquier respuesta que sea necesaria si Putin decide ordenar una acción militar», dijo Sullivan durante una rueda de prensa.



Sullivan añadió que Washington cree que Rusia podría invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Pekín hasta el 20 de febrero.



«Estamos en la ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento si Vladímir Putin decide ordenarla. Podría comenzar durante los Juegos Olímpicos (de Invierno) a pesar de muchas especulaciones de que solo sucederá después de los Juegos», afirmó.



Este viernes, el secretario de Defensa Lloyd Austin ordenó el envío de 3.000 soldados más a Polonia, fronterizo con Ucrania, bajo órdenes del presidente Joe Biden.

Putin y Biden mantendrán una conversación telefónica el 12 de febrero



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homógo estadounidense, Joe Biden, mantendrán una conversación telefónica el 12 de febrero por la iniciativa de este último.

Esto ha sido confirmado por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Antes de ello, el 11 de febrero, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, informó que el presidente del país norteamericano quisiera mantener una conversación telefónica con Putin.

«Espero que el presidente Biden se comunique por teléfono con el presidente Putin, pero no tengo nada que anunciarles sobre esto ahora mismo», dijo durante una rueda de prensa.

El ministro de Defensa británico asegura creer que Rusia no planea invadir Ucrania



MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, declaró que cree a su par ruso, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, cuando dicen que Rusia no planea invadir Ucrania.

«Si me dicen que no tienen la intención de invadir Ucrania, me lo tomo en serio y lo creo», dijo Wallace en una rueda de prensa durante su visita a Moscú.

Agregó que la comunidad internacional sigue esforzándose para alcanzar una desescalada de la situación.

Además, Wallace calificó como constructivas las conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, en las que se abordó, entre otras cosas, el tema de Ucrania.

«Fue un debate constructivo y franco. Le agradecí que aceptara reunirse conmigo y discutir varios temas, entre ellos la situación en la frontera ucraniana, así como el proyecto de acuerdo con la OTAN», dijo.

El ministro también habló de la importancia de aplicar los Acuerdos de Minsk para resolver la situación en Ucrania.

Dijo que entiende las dificultades de la implementación de ese tratado, pero aun así «lo primero son los acuerdos», por lo que los líderes deben poner en práctica lo acordado aunque esto sea difícil.

«Realmente espero que haya tiempo para que tanto Rusia como Ucrania y los demás países firmantes puedan aplicar estos acuerdos, para hacer el trabajo necesario para ponerlos en práctica», afirmó Wallace.

El ministro británico agregó que Londres espera que la situación en la frontera con Ucrania se resuelva de forma diplomática sin consecuencias trágicas.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, había visitado también la capital rusa esta semana, para instar a Rusia a optar por la vía diplomática en la situación en torno a Ucrania.

Situación político-militar en Europa

Por su parte, el ministro de Defensa ruso afirmó que la situación político-militar en Europa se agudizó considerablemente debido a la escalada de tensiones en torno a Ucrania.

«Shoigú destacó que la situación político-militar en Europa se agudizó considerablemente debido al aumento de tensiones en torno a Ucrania y la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, lo que requiere unas medidas urgentes para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia», informó el Ministerio.

A continuación, el titular también se pronunció sobre las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a las iniciativas rusas de seguridad.

En concreto, apuntó a la omisión de las exigencias clave de Moscú como la no expansión de la Alianza Atlántica, la renuncia a las armas ofensivas en la frontera rusa, así como la retirada de las infraestructura del bloque a sus posiciones de 1997.

«Es imposible disipar las tensiones políticas y militares y construir una arquitectura sólida de seguridad europea sin resolver estas cuestiones», afirmó.

En cuanto a los vínculos ruso-británicos, Shoigú y Wallace coincidieron en la importancia de continuar los contactos para prevenir conflictos no intencionados y otros incidentes durante actividades militares.

Según el titular ruso, Moscú está abierto a considerar sugerencias para restaurar la interacción bilateral a través de entidades militares.

Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.

Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás. (Sputnik)