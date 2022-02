Fuerzas de EEUU enviadas al flanco este de OTAN no lucharán contra Rusia en Ucrania

Washington 11 feb (Sputnik).- Las fuerzas estadounidenses enviadas a países europeos en el flanco este de la OTAN no están allí para librar una guerra contra Rusia en Ucrania, afirmó este viernes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



«Estos despliegues de miembros del servicio estadounidense en Polonia, Rumania, Alemania, no son soldados que están siendo enviados para luchar contra Rusia en Ucrania. No van a la guerra en Ucrania, no van a la guerra con Rusia. Van a defender el territorio de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de acuerdo con nuestra obligación del Artículo V», dijo Sullivan durante una conferencia de prensa.



Sullivan agregó que el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el flanco este de la OTAN es defensivo y no de naturaleza escalonada.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.



Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás. (Sputnik)