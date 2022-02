Presidente de México publica ingresos de periodista que investigó a su hijo

Ciudad de México, 11 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este viernes los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien investigó las residencias de su hijo mayor en Houston, Texas (EEUU), y afirmó que el presentador del portal de noticias Latinus gana quince veces más que él, casi 1,7 millones de dólares al año.



«Con qué autoridad moral Loret de Mola me va a cuestionar, si lo que he estimado más importante en mi vida es la honestidad (…), porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral», dijo el jefe del Ejecutivo en gira de trabajo por Hermosillo, capital de Sonora (noroeste).



López Obrador publicó una tabla con lo que afirma son los ingresos por 35 millones de pesos del periodista en Latinus, la cadena Televisa, el periódico mexicano El Universal, el noticero Radiopolis, y el estadounidense The Washington Post.



Loret de Mola replicó en su cuenta de Twitter: «¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019».



La tabla que presentó el presidente indica unos 600.000 dolares que habría cobrado el periodista a la principal televisora del país.



El reportaje de marras es una investigación conjunta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus según el cual el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán «primero ocupó una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera (Baker Hughes) que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida».



El gobernante expresó: «Espero que José Ramón conteste de qué vive, ya es grande (…) no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston (sur de EEUU) supuestamente vinculada con una empresa (Baker Hughes) que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de interés, es un montaje. Estos ataques no son para mis hijos, es a mí». (Sputnik)