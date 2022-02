Revuelo mediático en EEUU por espionaje de la CIA

Washington, 11 feb (Prensa Latina) Medios de prensa de Estados Unidos abordan hoy profusamente que la CIA recopila información en masa en un programa secreto que podría afectar la privacidad de los ciudadanos.

El asunto que ocupó espacios importantes en televisoras como CNN y diarios como The New York Times, The Hill, entre otros, aborda una carta recién desclasificada por los senadores estadounidenses Ron Wyden (demócrata de Oregón) y Martin Heinrich (demócrata de Nueva York).

La CIA mantuvo censurada la naturaleza de los datos cuando desclasificó la carta y, al mismo tiempo, declaró que un informe sobre el mismo tema, que había motivado la carta, debía permanecer totalmente clasificado, salvo algunas recomendaciones redactadas.

Ese informe, denominado «Deep Dive II», formaba parte de un conjunto de estudios realizados por una junta de vigilancia que analizaba las operaciones de la comunidad de inteligencia en el marco de la Orden Ejecutiva 12333, normas para las actividades de inteligencia que el Congreso dejó sin regular por ley, precisó el Times.

El organismo de control, la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, y los miembros de su personal tienen acceso a información clasificada.

En marzo de 2021, los senadores Wyden y Heinrich, instaron a Avril D. Haines, directora de inteligencia nacional, y a William J. Burns, director de la CIA, a desclasificar la actividad y cualquier norma interna sobre la consulta de los datos para obtener información sobre los estadounidenses.

Sin embargo, señaló el Times, un funcionario de los servicios de inteligencia, que habló bajo condición de anonimato para discutir el delicado asunto, dijo que el Comité de Inteligencia ya conocía la recopilación clasificada de datos por parte de la propia agencia.

Después de que el excontratista de inteligencia Edward Snowden revelara en 2013 que la Agencia de Seguridad Nacional estaba recopilando registros masivos de las llamadas telefónicas de todos los estadounidenses utilizando una controvertida interpretación de la Ley Patriótica hubo un período de revuelo sobre el alcance de la vigilancia gubernamental.

Pese a prohibiciones, la agencia de espionaje llevó a cabo en secreto su propio programa masivo bajo la Orden Ejecutiva 12333, escribieron los senadores en su carta.

Lo hicieron totalmente al margen del marco legal que el Congreso y el público creen que rige esta recopilación, y sin ninguna de las supervisiones judiciales, del Congreso o incluso del poder ejecutivo, señaló la misiva.

En un comunicado, citado por The Hill, la responsable de privacidad y libertades civiles de la CIA, Kristi Scott, dijo que la agencia se toma muy en serio su deber de «proteger la privacidad y las libertades personales de los residentes en Estados Unidos».

Según los senadores Wyden y Heinrich, en particular, estos documentos revelan graves problemas relacionados con las búsquedas por la puerta trasera sin orden judicial de los estadounidenses, la misma cuestión que generó preocupación bipartidista en el contexto de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés).