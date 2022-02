Rusia rechaza respuesta colectiva sobre garantías de seguridad

Moscú, 11 feb (Sputnik).- Rusia se niega a aceptar una respuesta colectiva de los países de la OTAN sobre el principio de seguridad indivisible porque espera una respuesta detallada de cada país, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en un comunicado.



«Rechazamos la respuesta colectiva (…) Esperamos una respuesta detallada a nuestra pregunta de cada país», afirmó.



También apuntó a la ausencia de una «reacción sustantiva» a las propuestas de Moscú por parte de la Alianza Atlántica y Bruselas, en vez de la que propusieron una nueva ronda de debates sobre la indivisibilidad de la seguridad europea, aunque, según comentó Zajárova, «no hay nada que debatir aquí», ya que este principio está recogido en los documentos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Rusia-OTAN, suscritos por altos cargos de los respectivos países.



La vocera recordó que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, envió una nota a homólogos de 37 Estados europeos y norteamericanos, pero la respuesta provino del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a quienes Moscú no contactó.



«Esta medida no puede calificarse más que como una muestra de descortesía diplomática y una falta de respeto a nuestra petición», denunció Zajárova.



Según la diplomática, la OTAN y la Unión Europea insisten en su papel primordial en materia de seguridad en el Euroatlántico, lo que es totalmente inaceptable.



«En la Carta de la OSCE sobre la Seguridad Europea, adoptada al más alto nivel en 1999, y en la Declaración conmemorativa de Astaná de 2010, se establece de forma clara e inequívoca que ‘ningún Estado, grupo de Estados u organización podrá arrogarse una responsabilidad superior para el mantenimiento de la paz o de la estabilidad en el área de la OSCE'», recordó la portavoz.



Zajárova, entre otras cosas, llamó a Occidente a un claro cumplimiento de los compromisos asumidos, incluidos los Acuerdos de Minsk.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.



El lunes, el canciller ruso informó que Rusia enviaría una solicitud oficial a sus homólogos de los países de la OTAN y la OSCE, insistiendo en que expliquen cómo piensan cumplir el compromiso de no fortalecer su seguridad a expensas de la de otros, y si no están preparados para hacerlo, que digan por qué. El jefe de la diplomacia rusa señaló que la respuesta de la OTAN y la OSCE desempeñaría un papel esencial para determinar las propuestas, de lo que será informado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. (Sputnik)