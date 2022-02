Trece áreas de salud habilitan vacunatorios durante el fin de semana

San José, 11 Feb (Elpaís.cr).- Trece áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitan vacunatorios este fin de semana, de los cuales diez son para mayores de 12 años y tres pediátricos.

En los vacunatorios habilitados para mayores de 12 años, se están aplicando primeras y segundas dosis , según disponibilidad en las áreas de salud.

Tercera dosis

Los equipos vacunadores están aplicando terceras dosis a trabajadores de las instituciones de primera respuesta en la atención de la pandemia, funcionarios del Ministerio de Educación Pública, de albergues del Patronato Nacional de la Infancia, hogares de larga estancia y personas de 58 años y más, que tengan al menos cinco meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna y según la disponibilidad de dosis en las áreas de salud.

Además, por planes de contingencia, algunos establecimientos de salud con dosis disponibles están aplicando terceras dosis a personas mayores de 18 años que hayan cumplido 5 meses desde la aplicación de su segunda dosis, tal es el caso de los vacunatorios del área de salud de Cartago habilitados el sábado en la universidad Santa Lucía y en la sede de ebáis de Llano Grande, y el domingo en el Templete de la Basílica de los Ángeles.

Vacunación Pediátrica

En cuanto a la vacunación pediátrica para niños y niñas de 9, 10 y 11 años están habilitados los vacunatorios en Alajuelita, Pérez Zeledón y Aguas Zarcas. Todos los niños deben asistir a los vacunatorios acompañados de un adulto, y con el librito azul de control de vacunas. Según disponibilidad de dosis pueden abrir la vacunación a menores de 7 y 8 años.

Vacunatorios habilitados 12 y 13 de febrero, 2022.

Región Central Sur

Alajuelita. Sábado 12 de febrero de 8 am a 1pm en la clínica de Alajuelita. (Niños y adultos).

Cartago. Sábado 12 de febrero: Sede Universidad Santa Lucía de 8:30 am a 4 pm (primeras y segundas Pfizer personas 12 años y más y Terceras dosis Pfizer personas 18 años y más). EBAIS Llano Grande de 9 am a 4 pm (primeras y segundas Pfizer personas 12 años y más y Terceras dosis Pfizer personas 18 años y más). Domingo 13 de febrero: Templete de la Basílica de los Angeles de 8:30 am a 5:00 pm (primeras y segundas Pfizer personas 12 años y más y Terceras dosis Pfizer personas 18 años y más).

Hatillo. Sábado 12 de febrero de 8am a 2pm en el auditorio de la clínica y con ambulancia en la comunidad.

Mata Redonda Hospital. Sábado 12 y domingo 13 de febrero de 9 am a 3 pm en el auditorio de la clínica Moreno Cañas (Adultos).

Turrialba. Sábado 12 de febrero de 8 am a 2 pm en la sede del área de salud Turrialba-Jiménez (Terceras dosis -adultos).

Zapote Catedral. Sábado 12 de febrero de 8 am a 6 pm en CEDESO frente a la clínica Carlos Durán. (Adultos).

Región Central Norte

Tibás-Uruca Merced. Sábado 12 de febrero de 7 am a 1pm en el Taller 3R. (Adultos)

Región Brunca

Golfito. Sábado 12 de febrero de 7 am a 11 am en el EBAIS de Río Claro (auditorio).

Pérez Zeledón. Sábado 12 de febrero de 8 am a 12 mediodía en el EBAIS de Villa Ligia (Niños y Adultos).

Región Huetar Atlántica

Guápiles. Sábado 12 y domingo 12 de febrero de 7 am a 6 pm Coopevigua 1 y Universidad San José. (Adultos).

Región Huetar Norte

Aguas Zarcas. Sábado 12 de febrero, de 7am a 5pm en la Clínica de Aguas Zarcas (Niños y adultos).

Santa Rosa. Domingo 13 de febrero de 8 am a 4 pm, barrido casa a casa en el Precario de Boca de Arenal. Región Chorotega

La Cruz. Sábado 12 de febrero de 8 am a 3:30 pm en la sede de vacunatorio (Adulto).