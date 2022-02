Ucrania aumentará a 2 millones el número de personas de las Fuerzas de Defensa Territorial

Kiev, 11 feb (Sputnik).- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ordenó aumentar el número de los miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania a 2 millones de personas, anunció este viernes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Alexéi Danílov.



«El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas planteó una tarea: el número de miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial debe alcanzar 2 millones de ciudadanos de nuestro país que estarían listos para defender nuestro país si es necesario», dijo Danílov ante la prensa.



Subrayó que Ucrania no tiene por objetivo recuperar sus territorios a través de vía militar, ya que aprecia la vida de los ciudadanos de estos territorios y no desea ponerlos en peligro.



«¿Regresarán a casa los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk? Sí. ¿Regresará Crimea? Sí. Es solo cuestión de tiempo», expresó su convicción Danílov.



También afirmó que las autoridades ucranianas no van a cortar las comunicaciones móviles y la conexión a internet si la situación se agrava.



El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa también comentó las recientes declaraciones del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quién afirmó que Bielorrusia dejará de suministrar a Ucrania combustibles y energía, si Kiev comienza un conflicto armado con Moscú.



«Si no nos hace entregas, sabemos donde podemos conseguir estos combustibles. (…) Tenemos socios, los países bálticos, tenemos Polonia, hay muchos países que nos prestan su apoyo», aseguró Danílov.



Recalcó que Ucrania tiene un plan para resolver cualquier situación.



Este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, comunicó que Kiev solicitó a Rusia que «proporcione explicaciones detalladas sobre sus actividades militares en zonas adyacentes al territorio de Ucrania y en la provisionalmente ocupada Crimea».



Según el ministro ucraniano, Moscú tendrá 48 horas para responder, tras lo cual, si la respuesta no le satisface a Kiev, éste convocará una reunión extraordinaria en Viena.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.



Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.



Además, actualmente Bielorrusia acoge en su territorio un ejercicio de las fuerzas conjuntas del Estado de Unión de Rusia y Bielorrusia.



En la primera etapa del ejercicio –hasta este miércoles– se formaban unidades militares en el territorio de Bielorrusia. En la segunda, del 10 al 20 de febrero, se simularán la defensa contra una agresión externa, operaciones antiterroristas y la defensa de los intereses del Estado de la Unión. (Sputnik)