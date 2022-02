Ucrania tacha de invento la declaración rusa sobre evacuación de diplomáticos de Kiev

Kiev,11 feb (Sputnik).- El canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, dijo que las declaraciones sobre la evacuación de una parte del personal de la embajada de Rusia en Kiev son un invento y un intento de mostrar que Ucrania prepara acciones agresivas.



El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, admitió recientemente que Moscú puede tomar la decisión de evacuar de su misión diplomática en Ucrania a los trabajadores que no son de primera línea, mientras, el agregado de prensa de la referida sede diplomática informó a Sputnik que la legación trabaja en régimen normal y que la decisión sobre la evacuación parcial no se ha tomado todavía, pero el asunto se estudia en Moscú.



«Tal declaración debe enfocarse como un invento -que propaga Rusia- de que precisamente Ucrania está preparando una agresión y unas operaciones de ofensiva y como un intento de mostrar que sus diplomáticos están en peligro y necesitan protección», dijo Kuleba este viernes a los periodistas.



Al referirse al llamamiento de abandonar Ucrania que el presidente de EEUU, Joe Biden, dirigió hoy a los estadounidenses, Kuleba dijo que en eso no hay nada nuevo.



«Estados Unidos ya hizo antes tales declaraciones y empezó evacuar a las familias de los diplomáticos. Esa declaración no es testimonio de que la situación esté cambiando radicalmente», señaló.



El Departamento de Estado anunció anteriormente que autoriza la salida voluntaria de una parte del personal diplomático estadounidense de Ucrania y obligó a los familiares de los diplomáticos a abandonar el país usando vuelos comerciales. La advertencia fue explicada por el riesgo de un brusco empeoramiento de la situación en materia de seguridad.



Kiev y los países occidentales, últimamente, dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie. También dijo que la «amenaza rusa» es utilizada como pretexto para instalar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)