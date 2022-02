EEUU descarta por ahora imponer sanciones preventivas contra Rusia por la crisis ucraniana

Washington, 13 feb (Sputnik).- La Administración de Estados Unidos no contempla imponer sanciones preventivas contra Rusia debido a la situación en torno a Ucrania, declaró este domingo el portavoz del Pentágono, John Kirby.



«En este momento no estamos considerando un régimen de sanciones preventivas», dijo Kirby al canal televisivo Fox News.



El representante destacó que «si es un elemento disuasorio y se utiliza antes de que se produzca la agresión o la transgresión, entonces se pierde el efecto disuasorio».



El 12 de enero, un grupo de demócratas, liderado por el senador Robert Menendez, presentó un proyecto de ley que impondría sanciones a los dirigentes rusos, así como contra el gasoducto Nord Stream 2, en el caso de agravarse la crisis en Ucrania.



Un proyecto de ley similar se había presentado anteriormente en la Cámara de Representantes.



La semana pasada se informó que el Congreso de EEUU no tuvo tiempo suficiente para estudiar un proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia en el caso de una escalada de tensiones respecto a Ucrania, antes de empezar un receso que durará hasta el 28 de febrero. (Sputnik)