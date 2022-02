EEUU prevé retirar a todo su personal de Kiev en las próximas horas, según medio

Washington, 14 feb (Sputnik).- El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto evacuar a todo su personal de la capital ucraniana en las próximas 24 a 48 horas, según informa CBS News citando información propia.



«CBS News acaba de saber que la Administración de (presidente Joe) Biden se está preparando para retirar a todo el personal estadounidense de Kiev en las próximas 24 a 48 horas», indicó el medio en su cuenta de Twitter.



El Departamento de Estado de EEUU ordenó previamente la salida del personal no esencial de la embajada en Kiev.



Una fuente diplomática de alto rango comentó al respecto que Estados Unidos no cierra su legación en Kiev, sino que reduce el personal y en particular traslada a algunos diplomáticos a Leópolis, en el oeste de Ucrania, y limita las actividades de la embajada a un mínimo de funciones imprescindibles, como la interacción con el Gobierno ucraniano.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.



Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás. (Sputnik)