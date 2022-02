El Kremlin duda que haya avances a corto plazo en las negociaciones sobre el desarme

Moscú, 14 feb (Sputnik).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuestionó que las negociaciones sobre el control de armas entre Rusia y Occidente aporten resultados tangibles a corto plazo.



«Por lo que respecta a los temas del desarme, las cosas no están del todo bien y es evidente que nos esperan largos años de negociación desde unas posiciones encontradas, con resultados inciertos», dijo Peskov a Sputnik.



El director del departamento para la no proliferación y el control de armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, Vladímir Ermakov, dijo anteriormente a esta agencia que el futuro del diálogo ruso-estadounidense acerca de estabilidad estratégica dependerá de las negociaciones sobre las garantías de seguridad que exige Moscú



Los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, acordaron relanzar el diálogo sobre la estabilidad estratégica durante la cumbre de Ginebra, en junio de 2021.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.



Según los papeles filtrados al diario español El País, EEUU y la OTAN rechazaron firmar un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.



Según el periódico, los dos actores ofrecieron a Moscú «negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros», entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.(Sputnik)