Si no está pensando en los impactos climáticos del deshielo del permafrost, (este es el motivo) debería estar

El permafrost es tierra debajo de la superficie de la Tierra que ha estado congelada continuamente durante al menos dos años consecutivos y, en la mayoría de los casos, durante cientos o miles de años. Se extiende sobre una cuarta parte del hemisferio norte, incluidas muchas regiones que no están cubiertas de nieve.

“En mi futuro y en el futuro de nuestra juventud, me imagino que nuestra comunidad será reubicada por completo”, dice a Noticias ONU Eriel Lugt, un activista indígena inuit de 19 años de edad de la región ártica de Canadá.

Aunque las imágenes desgarradoras de osos polares desnutridos que luchan para hacer frente a los cambios del paisaje ártico ahora pueden estar incrustadas en nuestros cerebros, la idea de que los asentamientos humanos enteros tengan que ser reubicados o de las comunidades indígenas que tengan que repensar su forma de vida tradicional no es algo que escuchar mucho acerca de.

“Cuando aprendí por primera vez sobre el clima, estaba en el grado 9 y no me había dado cuenta de que el cambio climático estaba ocurriendo tan rápidamente en mi propia comunidad, justo frente a mis ojos ”.

De hecho, durante años su ciudad natal, Tuktoyaktuk, ha estado sufriendo las consecuencias del derretimiento de nuestra criosfera.

“Aquí en Tuk, toda nuestra tierra está cubierta de permafrost”, explica. “El deshielo está cambiando por completo la estructura de nuestra tierra, y con eso nuestra vida silvestre también se ve afectada”.

El derretimiento de este suelo helado debajo de la superficie que cubre alrededor de 9 millones de millas cuadradas del norte de nuestro planeta es apenas visible para nosotros, pero sus efectos no lo son. Las carreteras, las casas, los oleoductos, incluso las instalaciones militares y otras infraestructuras se están derrumbando o empiezan a volverse inestables.

Muchos pueblos del norte, como Tuktoyaktuk, están construidos sobre permafrost, que cuando se congela es más duro que el hormigón. Pero a medida que el planeta se calienta rápidamente (el Ártico al menos dos veces más rápido que otras regiones), el suelo que se derrite se erosiona y puede provocar deslizamientos de tierra.

Además, la reducción y el cambio del hielo marino dejan a los pueblos costeros más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

“Nuestra comunidad es conocida por tener vientos feroces, y todos los veranos hay días en los que el viento solo hace que el nivel del mar suba, así que ese es otro problema que enfrentamos… Cada invierno noto que la costa todavía pierde alrededor de una pulgada de tierra”, Lo más destacado de Eriel.

Algunos de sus vecinos que vivían justo en la tundra sobre la playa ya se han visto obligados a mudarse tierra adentro.

“El suelo básicamente se estaba derrumbando debajo de sus casas”, dijo.

© Servicio Geológico de EE. UU./NASA. Capas de permafrost.

Consecuencias en la salud humana y el acceso al agua

Susan M. Natali es científica en el Woodwell Climate Research Center* , ha estado estudiando el deshielo del permafrost en el Ártico durante más de 13 años.

“ Puedo ver los cambios, es devastador . Ni siquiera sé si puedo comunicar la magnitud de cómo esto está afectando a las personas. Literalmente tienen que apuntalar y levantar sus casas (del suelo que se derrumba). Esto es algo que podrían haber hecho en el pasado tal vez una vez al año, y ahora lo están haciendo cinco veces al año porque sus casas se están inclinando”, describe.

La Dra. Natali explica que el deshielo del permafrost también está provocando el colapso de las unidades de almacenamiento de combustible, y señala que los vertederos que alguna vez estuvieron en áreas secas ahora están filtrando desechos y materiales tóxicos como el mercurio en lagunas y ríos.

“Los ríos son el lugar donde las personas obtienen su agua y sus peces, por lo que hay impactos en la salud humana … El deshielo también está provocando la erosión de algunas orillas de los ríos, lo que dificulta el acceso al agua limpia”, agrega.

Otro problema es que muchas comunidades se desplazan por la tierra durante el invierno utilizando ríos y lagos congelados que ya no se “congelan” lo suficiente.

“Esto no es solo un riesgo para la salud, sino que también está afectando la accesibilidad de las personas a los alimentos. Están sucediendo tantas cosas… este es un problema multifacético que afecta tanto a los sistemas naturales como a los sistemas sociales… Esto es algo que ahora es una realidad para las personas que viven en el Ártico, y ha sido una realidad durante mucho tiempo».

© Chris Linder. La Dra. Susan Natali, científica del Centro de Investigación Climática Woodwell, estudia el permafrost en la región del delta Yukon-Kuskokwim de Alaska. Humanos y vida salvaje

Eriel Lugt no es ajena a las afirmaciones de la científica, su gente lleva cientos de años en su tierra sabiendo dónde cazar y cómo viajar, pero ahora se ven obligados a adaptarse.

“Los antepasados ​​enseñaron a generaciones y generaciones adónde debemos ir mientras viajamos, como qué rutas del hielo y la tierra son seguras. Con el cambio climático, la tierra se ha vuelto peligrosa porque nuestros cazadores ya no están tan seguros de cuál es la ruta más segura a seguir”.

Las comunidades indígenas inuit no son las únicas que han tenido que aprender a adaptarse.

Según el Dr. Martin Sommerkorn, autor principal coordinador del Capítulo de Regiones Polares del Informe Especial del IPCC sobre Océanos y Criosfera , y Jefe de Conservación del Programa Ártico en WWF, los hábitats de los animales y las condiciones de vida también se están transformando.

“El Ártico se calentará de dos a tres veces más que el promedio mundial en el transcurso de este siglo. Entonces, cuando hablamos de 1,5 grados centígrados a nivel mundial, estamos hablando de 3-5 grados en el Ártico ”, explica.

Esto significa olas de calor más frecuentes durante el invierno y el verano, con algunos de los que él llama «efectos indirectos» que ya están ocurriendo.

“Las olas de calor provocan incendios forestales y brotes de insectos en la tierra y, en conjunto, debilitan los ecosistemas y básicamente se queman. Se vuelven muy vulnerables a la defoliación por brotes de insectos, que tienen efectos en cascada en todo el ecosistema , lo que dificulta que las especies del Ártico existan en estos lugares”, agrega el Dr. Sommerkorn.

El experto dice que, sin embargo, no hay una extinción inmediata de las especies del Ártico en muchos lugares porque son capaces de moverse más al norte para escapar del calentamiento.

“Estamos viendo intentos desesperados de la vida silvestre. Por ejemplo, Caribou escapando del calor del verano. Además, en el mar, estamos viendo una toma completa de los ecosistemas marinos del Ártico por parte de las comunidades de peces boreales. Hay impactos que puedes ver en cualquier momento que estés allí”.

El Dr. Sommerkorn agrega que, sin embargo, la migración de especies hacia el norte, o en términos biológicos «cambios de rango», tiene algunos límites estrictos en lugares como Siberia, donde hay muy pocas islas al norte de la costa.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). En medio de temperaturas récord y glaciares que se derriten, un helicóptero que sobrevuela el Ártico observa un planeta que está cambiando a un ritmo sin precedentes. ¿Por qué cuidar? Los impactos globales

Pero, ¿por qué debería importarle al mundo entero lo que está sucediendo en el Ártico? La Dra. Natali explica que lo que sucede allí impacta el futuro de todo el planeta.

“Hay tanto carbono almacenado en el permafrost, y ahora está congelado. Está encerrado y, cuando se descongela, se vuelve vulnerable y se libera a la atmósfera para exacerbar el cambio climático global”, dice a Noticias ONU.

El material vegetal y animal congelado en permafrost, llamado carbono orgánico, no se descompone ni se pudre. Pero a medida que el permafrost se descongela, los microbios comienzan a descomponer el material y liberan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano a la atmósfera.

“El permafrost contiene suelo orgánico que se ha estado acumulando durante miles y miles de años. Es una reserva de carbono fósil que no ha sido parte de nuestro sistema terrestre durante muchos miles de años”, enfatiza el Dr. Natali.

El Dr. Sommerkorn agrega que incluso con niveles bajos de calentamiento global, el deshielo del permafrost podría representar las emisiones de un país de tamaño mediano.

“Y podrían crecer mucho más… eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cuánto de eso se compensará en el sitio. Entonces, ¿cuántas plantas nuevas crecerán en suelos de permafrost? ¿Recuperando ese carbono? Pero estas emisiones vendrán”, explica.

CIFOR/Nanang Sujana. Los bosques de turberas como este en el centro de Kalimantan, Indonesia, pueden almacenar gases dañinos de dióxido de carbono.

Da el ejemplo de las turberas en Escocia, el anfitrión de la última Conferencia Climática de la ONU COP26 y un país que trabaja para reducir sus emisiones en más del 50 por ciento antes de 2030.

Las turberas son ecosistemas de humedales terrestres en los que las condiciones de inundación impiden que el material vegetal se descomponga por completo (y libere carbono).

“Están luchando a lo grande y aún no tienen una solución para las emisiones heredadas de las turberas drenadas que quedaron disponibles para la agricultura y la silvicultura. Una vez que los drena, es básicamente lo que sucederá con los suelos de permafrost una vez que comiencen a descongelarse más profundamente en muchos lugares: simplemente se compromete con siglos de emisiones y no hay nada que pueda hacer al respecto”.

En este momento, las emisiones provenientes de las turberas drenadas hace décadas representan casi una quinta parte (18 por ciento) de las emisiones de Escocia. El país ahora está en una carrera tratando de restaurar estos sumideros de carbono vitales.

“Es una contribución fuerte y constante en un momento en que estamos tratando desesperadamente de mantenernos dentro de nuestro presupuesto atmosférico para Escocia… el carbono del permafrost (también) llegará en un momento muy, muy inconveniente para nosotros”.

Pero a diferencia de las turberas drenadas, el deshielo del permafrost no se puede revertir en la vida de un ser humano mientras la temperatura global siga aumentando.

Además, cuando el permafrost se descongela, también lo hacen las bacterias y virus antiguos en el hielo y el suelo. Estos microorganismos podrían enfermar gravemente a humanos y animales.

Según la NASA, los científicos han descubierto microbios de más de 400.000 años en el permafrost descongelado.

La necesidad de la ciencia y la adaptación

Carl Churchill/Centro de Investigación Woodwell. Cambio en el mapa de extensión del permafrost.

En 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA ) calificó el deshielo del permafrost como uno de los 10 principales problemas ambientales emergentes . En ese momento, los límites del permafrost del sur en el Ártico habían retrocedido hacia el norte entre 30 y 80 km, una pérdida significativa de cobertura.

En 2020, el PNUMA apoyó un estudio sobre la respuesta rápida al permafrost costero y marino , en el que participaron los residentes de Inuvik y Tuktoyaktuk en el Ártico canadiense occidental.

Cientos de personas asistieron a una convocatoria para un día de ciencia comunitaria en “Tuk”. El estudio concluyó que las personas que viven a lo largo de la costa ártica generalmente aprecian los esfuerzos de la comunidad científica para comprender mejor los procesos y cambios del permafrost.

Sin embargo, rara vez han estado directamente involucrados en la ciencia, la prestación de apoyo logístico o, lo que es más importante, la orientación de la investigación científica hacia cuestiones de importancia para los pueblos del Ártico.

El PNUMA pidió incorporar el conocimiento ecológico tradicional de los ambientes y procesos costeros en los programas de investigación siempre que sea posible.

“Me sorprende cómo la gente está lidiando con esto. Porque ya sabes, no hay un sistema de apoyo. Solo puedo hablar por los Estados Unidos, pero no existe un sistema de apoyo para hacer frente a la adaptación al cambio climático. Es casi como si el cambio climático estuviera ocurriendo más rápido de lo que la ciencia puede seguir y ocurriendo más rápido de lo que las políticas pueden seguir. Hay gente que lidia con esto casi por su cuenta y juntando apoyo para lidiar con esto, no hay un marco de gobernanza”, destaca el Dr. Natali, quien recientemente testificó sobre el tema ante el Congreso de los Estados Unidos.

Newtok, un pueblo de Alaska, se convirtió en una de las primeras comunidades de América del Norte en ser desplazada debido al cambio climático.

Sus habitantes, la tribu Yup’ik, han visto cómo su pueblo se derrumbaba poco a poco debido al deshielo del permafrost, con el agua invadiendo hasta el punto en que ya habían decidido mudarse.

Desde 2019, se han reubicado progresivamente en el nuevo pueblo de Mertarvik, que está a nueve millas de distancia.

© USGS/Christopher Arp. La erosión del permafrost en la costa ártica de Alaska.

Falta de visibilidad

Mientras tanto, en Canadá, en septiembre de 2021, se les dijo a los residentes de Tuktoyaktuk que proteger su ciudad del cambio climático costaría al menos $ 42 millones y que solo se podía «garantizar» que cualquier medida de protección duraría hasta 2052.

En un esfuerzo por adaptarse, los ingenieros han emprendido diferentes opciones para proteger la costa, una de ellas, colocando capas de aislamiento de espuma de poliestireno y geotextil para proteger el permafrost del aumento de las temperaturas.

Tuktoyaktuk se está erosionando a un promedio de dos metros por año. Al ritmo actual, toda la isla desaparecerá para 2050, a menos que se implementen medidas de mitigación. Otras comunidades de América del Norte y Siberia podrían ver un destino similar.

Eriel Lugt y su gente lo saben. Desde hace dos años, ella ha estado trabajando en un programa de monitoreo del clima donde va con otros lugareños para recuperar muestras de la tierra y registrar cualquier cambio.

“Personalmente, creo que si suficientes personas en todo el mundo realmente supieran la situación del cambio climático y si los líderes lo reconocieran más, entonces se abordaría. ”

La Sra. Lugt y otros tres jóvenes activistas inuit tuvieron la oportunidad de contar la historia de cómo su ciudad está lidiando con un clima cambiante durante la COP25 en Madrid en diciembre de 2020.

Compartieron un tráiler de Happening to Us , una película que hicieron en colaboración con su Community Corporation, así como con cineastas y académicos canadienses.

¿Hay una solución?

El Dr. Natali explica que, si bien ahora no podemos revertir el deshielo del permafrost, porque ya comenzó, la ambición es clave para evitar lo peor.

“ Creo que incluso en nuestros escenarios más ambiciosos (para reducir las emisiones globales de carbono y el subsiguiente calentamiento), vamos a perder, ya sabes, probablemente el 25 por ciento del permafrost de la superficie , y luego parte del carbono que está allí se destinará a la atmósfera. Pero esto es mucho mejor que escenarios menos ambiciosos que podrían llevarnos a un deshielo del 75 por ciento. El permafrost es un multiplicador del cambio climático y, por lo tanto, debe ser un multiplicador de ambiciones”, subraya.

Para el Dr. Sommerkorn, todavía no hay suficiente comprensión general de los efectos a largo plazo de los cambios en la criosfera (elementos congelados del mundo) en los niveles de toma de decisiones.

“Estos cambios tienen un vínculo directo con las ambiciones para 2030. El IPCC lo dijo claramente: tenemos que reducir las emisiones en un 50 % para 2030 en comparación con los niveles de 2010 si queremos mantenernos por debajo de 1,5 °C (calentamiento) sin excedernos, y la criosfera no nos permite el lujo de rebasar… Desencadenaremos umbrales de derretimiento que no se pueden deshacer. Es muy, muy difícil que los glaciares vuelvan a crecer. Es básicamente imposible que el permafrost vuelva a crecer bajo temperaturas elevadas”.

El experto explica que al reducir las emisiones y las tasas de calentamiento, también estamos reduciendo las tasas de deshielo y el aumento del nivel del mar, y dando a las personas tiempo y métodos para adaptarse.

“ Tenemos que tomar decisiones urgentes ahora cuando planificamos la infraestructura, las ciudades, etc., y podemos en partes del mundo que tienen ayuda técnica y financiamiento… otros necesitan ayuda global en financiamiento para la adaptación”, agrega el Dr. Sommerkorn.

© WWF/Laura Margison. Dr. Martin Sommerkorn, Jefe de Conservación del Programa Ártico de WWF. Un llamado urgente a los líderes mundiales para que actúen

El Jefe de Conservación del Programa Ártico de WWF formó parte de un grupo de científicos y comunidades polares y de montaña que pidieron a los líderes en la COP26 que presten más atención a los terribles impactos globales de la pérdida de glaciares y capas de hielo.

“Durante demasiado tiempo, los elementos congelados de nuestro planeta han estado ausentes del debate climático en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( CMNUCC ), a pesar de que su papel crucial en la determinación del futuro de más de mil millones de personas y nuestro clima se está volviendo aún más claro”, dijo en ese momento, pidiendo a los organizadores de la COP que crearan un espacio dedicado para discutir las acciones a tomar en respuesta a la crisis de la criosfera.

Según el experto en permafrost, el Dr. Natali, al no incorporar la retroalimentación importante del sistema terrestre, como los gases de efecto invernadero resultantes del deshielo del suelo congelado, es casi imposible alcanzar el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París .

Ni siquiera estamos haciendo los cálculos correctamente porque el permafrost no se contabiliza de manera adecuada y completa en la contabilidad.

“Es un desafío lo suficientemente grande como para lograr que las naciones se comprometan y tomen medidas. Pero imagine que ni siquiera estamos apuntando al objetivo correcto , que es esencialmente lo que está sucediendo en este momento porque ni siquiera estamos haciendo los cálculos correctamente, porque el permafrost no se contabiliza de manera adecuada y completa en la contabilidad , y porque las personas no lo están . pensando en ello” , advierte.

Ella agrega que si bien no es factible controlar físicamente las emisiones del permafrost en el suelo, llevar la ciencia al lugar donde debe estar y poner esa información en manos del público y los formuladores de políticas sí lo es.

“Las acciones que tomamos en otros lugares tienen un efecto multiplicador, ¿verdad? Cuanto más reducimos las emisiones de combustibles fósiles, más protegemos los bosques… de esta manera también estamos, a su vez, reduciendo las emisiones que saldrán del permafrost y el impacto en las comunidades del norte”, dice.

Ya no es una alerta temprana

© Chris Linder. Permafrost derritiéndose en Siberia cerca de Cherskii, Rusia.

Los científicos piden que se reserve un día temático durante la próxima ronda de conversaciones climáticas de la ONU, COP27, para un diálogo dedicado a la criosfera, para discutir con los líderes los impactos y las consecuencias del paisaje cambiante.

“No es suficiente mirar los informes anteriores del IPCC y trasladar nuestra comprensión de que el derretimiento de la criosfera y sus efectos en las regiones polares son una señal de alerta temprana . No, en este punto ya no hay una señal de alerta temprana, están impulsando el cambio climático y los impactos a nivel mundial”, destaca el Dr. Sommerkorn.

El experto señala que el preámbulo del texto final de la COP26 dice: Tomando nota de la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera…

“Solo decir eso ya muestra que el asunto no se ha tenido completamente en cuenta ni se ha entendido completamente, por lo que pediremos que dicha comunicación siga adelante”, agrega.

Para el Dr. Sommerkorn, Glasgow le dio al mundo una mayor posibilidad de aumentar las contribuciones a través del Acuerdo de París, y este impulso hacia adelante debe usarse para lograr la reducción del 50 por ciento en las emisiones para 2030.

“Creo que el mensaje feliz aquí es que en realidad está en nuestras manos. Hicimos algunos avances en la buena gobernanza global en la COP26. No todo es desastroso, pero debemos encontrar formas de traducir eso en una acción urgente . Y esa es la clave de la crisis de la criosfera”.

*Los científicos de Woodwell ayudaron a lanzar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y compartieron el Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 2007.