La legitimidad de las elecciones y la trampa de la legalidad

Columna Poliédrica

Nos guste o no nos guste, el proceso electoral costarricense nos obliga a escoger entre los candidatos que tuvieron la mayor cantidad de votos en la primera ronda electoral. Resulta evidente que ni Rodrigo Chavez, ni tampoco José María Figueres Olsen son considerados como los más idóneos para gobernar, dado el altísimo abstencionismo que hubo y los antecedentes que ambos presentan ante el electorado costarricense. Es lo que hay y el régimen político se asegura que alguien asuma el gobierno, aunque no sea el más apto.

La legitimidad con base en el número de votos obtenido, pareciera, ha dejado de ser importante en Costa Rica. El abstencionismo ha venido en aumento y los las personas que han sido electas, lo han sido cada vez con menos votos; sin embargo, aunque eso debería incidir en la legitimidad de la elección del candidato debido a que cada vez representa a menos personas, lo cierto es que ese debate ha quedado atrás y se termina legitimando la elección con base en una mayoría sustentada en los votos obtenidos aunque sean pocos en relación con la totalidad del padrón electoral.

El concepto de legitimidad es diferente al de legalidad. La legitimidad es un término más político y utilizado principalmente en la Ciencia Política, está relacionado con la capitalización que logra una decisión de los apoyos de la mayoría de individuos de una sociedad; la legalidad es cuando la decisión está conforme o de acuerdo con lo que dispone el ordenamiento jurídico, se trata de un concepto propio de la Ciencia Jurídica y ambos son, como decía Norberto Bobbio, dos caras de una misma moneda.

Una decisión puede ser legal pero tener poca o ninguna legitimidad. Lo ideal es que una decisión como la elección del Presidente de la República, cuente con el mayor porcentaje posible de votos de ciudadanos que integran el padrón electoral; nótese que no estamos hablando de los votos válidos sino que el parámetro es la totalidad del padrón electoral, es decir, el mayor abstencionismo genera la menor legitimidad de la decisión pero no su ilegalidad, aunque hay personas que confunden la primera con la segunda.

Cuando no se vota en unas elecciones se castiga la legitimidad de quienes son electos, sin embargo, se trata de un castigo que no es efectivo desde su eficacia jurídica y por tanto, también, desde la política. La legitimidad que no se logra por la ausencia del voto de los ciudadanos se cambia, por decirlo así, por una legitimidad jurídica; dicho en otras palabras, el poder político acude a un engaño al transformar una elección con poca legitimidad por una que se reviste de ella por un subterfugio legal, algo similar con lo que sucede con el positivismo jurídico ideológico en que el juez encuentra justa su decisión al apelar a las normas del ordenamiento jurídico.

Con lo dicho no estamos desdeñando la decisión de abstenerse de votar. No creemos en ese discurso que plantea la imposibilidad de pedir cuentas al gobernante electo si uno no ha votado, eso no es así, porque la propia Constitución Política otorga el derecho de pedir cuentas a los gobernantes, independientemente de si ha ejercido el sufragio o no; para decirlo de manera sencilla, cuando un abstencionista decide no votar está diciendo que no está de acuerdo con la oferta electoral que se le está presentando y ante esta realidad, casualmente, es el más indicado para controlar y pedir cuentas de lo que no le gusta.

El problema del abstencionismo es su ineficacia jurídica y política, pero para censurar la conducta de los abstencionistas hay que tener mucho cuidado. El abstencionista grita su insatisfacción de manera pacífica y con las herramientas que el propio sistema le proporciona,

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com