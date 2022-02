Polémica de presidente de México con España es una «cortina de humo» para distraer

Ciudad de México, 13 feb (Sputnik).- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar «en pausa» las relaciones de México con España hasta que termine su mandato, a finales de 2024, sería una «cortina de humo» para distraer de otros escándalos, declaró a la agencia Sputnik el presidente de la Fundación Constructores de la Paz Mundial, Mauricio Forzán.



«Esta polémica responde a intereses políticos. La popularmente conocida ‘cortina de humo’ es una herramienta recurrente que López Obrador utiliza. Esta no es la excepción. Es decir, cuando se siente vulnerado trata de posicionar un tema que genere distracción, y en consecuencia, ocultar un tema que le lastima», dijo Forzán, posgraduado en Gestión Pública por la Universidad de Geogetown.



Asimismo, señaló que sus «desafortunadas declaraciones» del 9 de febrero, en las que propuso congelar las relaciones con España, fueron expresadas «en la sintonía de culpar al pasado».



El argumento que planteó radica en atacar directamente al Gobierno español, «lo acusó injustificadamente, de ‘saquear’ a México» en los tres sexenios anteriores, los de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, desde 2000 a 2018, reseñó el analista.



«López Obrador ha mostrado, repetidamente, padecer de una marcada paranoia en contra de las personas que aspiran a superarse académica o económicamente. Esa paranoia se extiende por distintos caminos, incluso (hasta) culpar aquellos con opiniones contrarias a las suyas, o a los que gobernaron antes que él», sostiene el analista.



El jefe de Estado subrayó: «hay que hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España».



Forzán afirmó que es el significado de la «pausa», concepto que no existe en la diplomacia internacional, dado que no se trata de una ruptura de relaciones.



En este caso, el tema sensible deriva de los múltiples reportajes emitidos en la plataforma internacional Latinus, donde se evidenciaron documentales e investigaciones periodísticas involucrando a la familia de López Obrador en asuntos de presunta corrupción.



«Es por eso que la ‘pausa’ resulta un truco de magia para tratar de desviar la atención pública, consiguiéndolo con éxito: las primeras planas de los periódicos de la semana pasada ya no se centraban en la lujosa casa de Houston de la nuera del presidente, sino en la temática en relación a la supuesta ruptura de México con España», indicó.



Sin consecucencias en los intercambios



El presidente mexicano ha realizado declaraciones que sus críticos pueden calificar como desafortunadas, entre ellas las del 24 de marzo de 2020: «miren eso del coronavirus, hay que abrazarse no pasa nada».



O las de un año antes, el 25 de marzo de 2019, cuando envió «una carta al Rey de España para que pida perdón por los abusos cometidos hace 500 años».



A pesar de que su más reciente declaración desató la indignación (o preocupación) en Madrid, se descartó la idea de una ruptura formal de relaciones entre México y España.



El 9 de febrero pasado dijo: «ahora no es buena la relación … y a mí me gustaría que nos tardáramos en normalizara para hacer una pausa».



Después de la exigencia que le hizo el Gobierno de España para esclarecer el asunto, López Obrador aclaró «que solo fue un comentario» sin plantear una ruptura en las relaciones.



Las inversiones españolas suman 70.000 millones de euros en el sector energético, turístico y bancario, que las colocan en segundo lugar después de las estadounidenses.



Asimismo, las inversiones mexicanas en España ascienden a 25.000 millones de euros, principalmente en el sector inmobiliario y de comunicaciones.



La Fundación Constructores de la Paz Mundial invierte en programas de consolidación de la paz en todo el mundo para ayudar a los jóvenes y niños de entornos afectados por conflictos a construir relaciones a través de las diferencias y superar los prejuicios, los estereotipos, el odio y el miedo. (Sputnik)