Bolsonaro defiende su visita a Rusia porque Brasil «es un país soberano»

Río de Janeiro (Brasil), 14 feb (Sputnik).- El presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió este lunes el viaje que inicia a Rusia, a pesar de las críticas recibidas por el momento de tensión con Ucrania y de las presiones de EEUU, por el mensaje que podría dar de alineación con los intereses rusos.



«Tenemos asuntos para tratar sobre defensa, sobre energía, muchas cosas que tratar, y Brasil es un país soberano; esperemos que haya paz por allí, que todo vaya bien», afirmó en declaraciones a un grupo de simpatizantes, según recoge el diario Folha de São Paulo.



Bolsonaro reconoció que la situación en la zona es tensa, pero dejó entrever que Brasil no tomará parte en el conflicto por Ucrania.



«Todo el mundo tiene sus problemas… Si empiezas a querer resolver el problema de los otros… (no acabó la frase). Si es posible, si mi palabra allí, de paz, ayuda, pues bien», añadió.



El líder brasileño resaltó que el país tiene muchos negocios con Rusia y destacó especialmente el sector agrícola, que prácticamente «depende» de los fertilizantes que importa del país euroasiático.



En el viaje, Bolsonaro estará acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, y el ministro de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos.



La ministra de Agricultura y Ganadería, Tereza Cristina da Costa, también iba a viajar, pero no podrá hacerlo porque dio positivo al covid-19. (Sputnik)