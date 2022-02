EEUU cree que podría haber una desescalada en horas o días si Rusia elige el mismo camino

Washington, 14 feb (Sputnik).- EEUU podría ver signos tangibles de una desescalada en Ucrania si Rusia toma la decisión política de elegir este camino, dijo este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



«Hay una variedad de pasos que la Federación Rusa podría tomar que señalarían la desescalada. En el transcurso de horas o días, podríamos ver señales tangibles de desescalada si Rusia toma la decisión política de hacerlo», dijo Price en una sesión informativa.

Estados Unidos tomó nota de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que todavía hay un camino para la diplomacia, pero no ve signos de desescalada en Ucrania, dio cuenta Ned Price.



«Hemos tomado nota de sus comentarios», dijo Price en una sesión informativa. «Lo que no hemos tomado nota es ningún indicio de desescalada. No hemos visto ningún signo tangible, real de desescalada».



El 12 de febrero, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó a las tropas estadounidenses que se desplegaron en Ucrania el año pasado que abandonaran el país y se reubicaran en otros lugares de Europa.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)